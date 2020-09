Gigafactory in Grünheide - So läuft die Anhörung der Bürger-Einwände gegen die Tesla-Fabrik in Brandenburg

Heute kommt es darauf an: Gegen die Genehmigung der Gigafactory in Grünheide haben Bürger 414 Einwände gemacht. Heute werden sie einzeln angehört – in einer hitzigen, teils chaotischen Debatte.