Der US-Autobauer Tesla plant größere Änderungen an seiner neuen Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree). So sollen rund ein Viertel mehr Bäume gefällt werden, als bislang bekannt. Außerdem werden verschiedene Einzelproduktionen gestrichen – unter anderem sollen in Grünheide keine Batterien für die Elektroautos mehr gefertigt werden.

Das geht aus einer Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen an den Plänen für die sogenannte Gigafactory hervor, die am Mittwoch im Amtsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht wurden.

Eigene Feuerwehr auf Werksgelände geplant

Dort heißt es, dass die Gesamtfläche der Waldumwandlung von 154,54 Hektar auf 193,27 Hektar und damit um rund ein Viertel steigen soll. Außerdem entfalle die Kunststofffertigung und die Batteriefertigung. Die Kapazität der Gießerei wird dagegen erhöht, auch ein Feuerwehrgebäude auf dem Werksgelände ist nun eingeplant.

Schon bekannt war, dass der kritisierte Wasserverbrauch und der Abwasseranfall der Großfabrik deutlich reduziert werden soll. Wie stark diese Reduktion ausfällt, ist in der Vorabfassung der Änderungen noch nicht veröffentlicht.

Neue Anträge werden am Donnerstag ausgelegt

Die neuen Unterlagen für den geplanten Bau werden ab diesem Donnerstag für einen Monat erneut (2.7.) öffentlich ausgelegt, teilte Brandenburgs Umweltministerium bereits am Dienstag mit. Bis zum 3. September 2020 haben Betroffene die Möglichkeit, Einwendungen einzureichen. Bei der ersten Auslegung der Unterlagen Anfang des Jahres hatte es 370 Einwendungen gegen das Großprojekt gegeben.

In der Vorab-Version ist nun wie bereits verkündet von einem Produktionsstart in genau einem Jahr, im Juli 2021 die Rede. Die Kapazität umfasse „100.000 Autos oder mehr je Jahr“, heißt es. Bislang war eine Kapazität von 500.000 Elektroautos kommuniziert worden. In den Ausschüssen des Landtages war allerdings schon mehrmals berichtet worden, dass die Produktion im ersten Jahr wohl noch nicht unter Vollast starten könne. Nun ist klar: Bis tatsächlich eine halbe Million Elektroautos in Brandenburg von Tesla produziert werden, dauert es noch.

