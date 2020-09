Potsdam

Der US-Elektroautohersteller Tesla will für seine Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) weiteren Wald roden lassen. „Die Prüfung läuft“, sagte der Referatsleiter Immissionsschutz im Umweltministerium, Frank Beck, am Mittwoch im Landtags-Wirtschaftsausschuss in Potsdam. Rund 90 Hektar Wald wurden auf dem 300-Hektar-Gelände bisher gerodet, dazu sollten nach den Plänen von Tesla noch rund 100 Hektar kommen.

Der Freie-Wähler-Abgeordnete Philip Zeschmann sagte: „Nach meiner Kenntnis sind die Baumfällarbeiten, die da beantragt werden, auf Flächen von Naturschutzgebieten.“ Der Referatsleiter sagte, derzeit werde geklärt, ob dafür eine Umweltprüfung notwendig sei. „Das ist noch nicht abgeschlossen.“

Dass Tesla mehr als die bisher gerodete Fläche für den Bau seiner Fabrik braucht, war schon länger bekannt. Bereits bei der ersten Fläche war es allerdings zu Protesten gekommen. Einzelne Aktivisten hatten kurzfristig mit Zelten in den Bäumen campiert, auf Eilantrag zweier Umweltverbände war die Rodung zwischenzeitlich kurz gestoppt, im Anschluss aber wieder genehmigt worden. In der Gemeinde Grünheide gibt es auch zahlreiche Stimmen, die der Rodung des Waldes nicht kritisch gegenüberstehen.

Steinbach rechnet mit Fabrik-Genehmigung in diesem Jahr

In Grünheide bei Berlin baut Tesla seine erste Fabrik in Europa. Dort sollen ab Sommer 2021 rund 500.000 Autos im Jahr hergestellt werden. Die umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik fehlt bisher. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) rechnet damit noch vor dem Jahresende.

Tesla baut über vorläufige Genehmigungen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz möglich sind. Steinbach geht von weiteren Anträgen des Unternehmens für solche vorläufigen Arbeiten aus. „Es ist damit zu rechnen, wenn die Genehmigung erst im Dezember kommen kann“, sagte Steinbach.

Anhörung der Bürger-Einwände am 23. September

Am Mittwoch kommender Woche sollen Kritiker die Möglichkeit bekommen, ihre Einwände vorzutragen. Bisher gingen 406 Einwände gegen das Projekt ein. Umweltschützer fürchten Probleme unter anderem für das Trinkwasser. Aufgrund der Corona-Situation werde die Anhörung nur begrenzt öffentlich sein, hieß es am Mittwoch im Ausschuss. Die Kapazitäten des größten Saals in Erkner ( Oder-Spree) seien bereits mit den Antragsstellern ausgeschöpft. Zuschauer seien so nicht möglich, für Pressevertreter werde es eine Tonübertragung in ein Zelt geben.

In der ersten Ausbauphase sind in der Fabrik bis zu 12.000 Mitarbeiter geplant. Tesla geht nach Angaben des Wirtschaftsministers für die dritte Ausbauphase von bis zu 40.000 Mitarbeitern aus. „Ob dieser Maximalfall jemals zur Realisierung kommen wird, ist wie gesagt abhängig von dem Marktauflauf“, sagte Steinbach.

Von Ansgar Nehls/dpa