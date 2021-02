Potsdam

Der US-Elektroautohersteller Tesla kommt der Zahlung von Rechnungen des Landes offenbar regelmäßig zu spät nach. Sechs von zehn Gebührenzahlungen für vorzeitige Maßnahmenzulassungen erfolgen nicht zum festgesetzten Zeitpunkt, wie die Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) auf eine parlamentarische Frage der Linksfraktion mitteilte. Die Landeshauptkasse musste ein Mahnverfahren einleiten. Über die Höhe der verspätet gezahlten Gebühren werden keine Angaben gemacht, auch nicht über die Mahngebühren.

Mitte Januar hatte das Unternehmen eine ausstehende Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro erst kurz vor dem Ende einer bereits verlängerten Frist für den Weiterbau hinterlegt.

Kritik der Linksfraktion: Zweifel an Zahlungsmoral von Tesla

Die verspätete Zahlung lasse Zweifel an der Zuverlässigkeit von Tesla aufkommen, erklärte der infrastrukturpolitische Sprechers der Linken und frühere Finanzminister in der rot-roten Koalition, Christian Görke. „Das scheint System zu haben.“ Jetzt will Görke von Minister Vogel die genauen Summen des Mahnverfahrens erfahren.

Das Land verstricke sich zudem in Widersprüche, in welcher Höhe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Tesla-Bebauungsplans gezahlt werden. Die vorgesehenen 12,4 Millionen Euro seien für den Steuerzahler in Brandenburg nicht vermittelbar, meinte Görke.

Der US-Elektroautohersteller hatte kürzlich vom Land eine weitere vorzeitige Genehmigung für den Weiterbau der Autofabrik erhalten. Dabei geht es um den Einbau weiterer Maschinenteile für die Lackiererei, das Presswerk und den Karosserierohbau in bereits errichtete Gebäude. Tesla baue die Anlagen auf eigenes Risiko. Es war laut Ministeriumsangaben die neunte vorzeitige Zulassung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

