Der weltgrößte Fahrdienst-Vermittler Uber hat durch die Corona-Krise im dritten Quartal erneut einen hohen Verlust erlitten: Unterm Strich fiel ein Minus von 0,9 Milliarden Euro an. Doch Uber will weiter investieren – auch in Brandenburg. Im Interview mit der MAZ spricht Deutschland-Chef Christoph Weigler über die Erfolge des Modellversuchs im Havelland, die Wut der Taxifahrer und seine Kritik an der Rückkehrpflicht.

Herr Weigler, ihr Fahrdienst Uber ist Hassobjekt aller Taxifahrer in Deutschland. Wie fühlt sich das an?

Ich würde das so nicht bestätigen. Es stimmt, ein Teil der Taxi-Community sieht uns kritisch. Genauso gibt es aber einen großen Teil, der mit uns schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. In Berlin sind es ungefähr tausend Taxifahrer, die unsere App nutzen und sich darüber klassische Taxifahrten vermitteln lassen. Aus meiner Sicht hat sich die Beziehung sehr stark normalisiert. Und wenn ich Kritik wahrnehme, dann von Taxiverbänden oder Taxizentralen, die andere - ganz eigene - Interessen vertreten als die des einzelnen Taxifahrers.

Sie sprachen von tausend Taxifahrern in Berlin. Nun gibt es in Deutschland aber rund 50 000 Taxifahrer. Können Sie die Wut und deren Befürchtungen nicht nachvollziehen?

Ich kann natürlich nachvollziehen, dass sich jemand Gedanken macht, wie die Digitalisierung sein Berufsfeld verändern wird. Das ist auch nicht auf die Themen Taxi, Mietwagen oder Mobilität beschränkt, sondern geht fast alle Berufszweige etwas an. Insofern ist der Konflikt mit dem Taxigewerbe eher ein Ausdruck dessen, dass sich etwas verändert und dort verständlicherweise auch eine Sorge besteht, wie sich das auf den Arbeitsalltag auswirken wird. Klar, die tausend Taxifahrer sind noch nicht die Mehrheit in Deutschland. Was wir aber schon sehen, ist, dass diejenigen, die mit uns arbeiten, davon profitieren. Etwa, dass sie zwei, drei Fahrten pro Schicht mehr bekommen. Wir müssen uns aber auch dem Gespräch stellen, auch, weil wir uns beim Marktstart nicht unbedingt elegant verhalten haben. Insofern verstehe ich auch die ein oder andere gerechtfertigte Kritik.

Was lief alles schief beim Marktstart?

Es war ein starker „Copy & Paste“-Ansatz. Das kalifornische Modell sollte eins zu eins nach Europa gebracht werden. Ohne darauf zu schauen, was hier eigentlich die Regeln sind. Und auch, ohne besonders auf soziale und kulturelle Konventionen zu achten. Das hat dazu geführt, dass der Start gerade in Deutschland nicht gut gelaufen ist. Heute ist die Kultur bei Uber ganz anders. Was wir jetzt versuchen ist, die gute Idee zu bewahren, sie aber dem Kontext deutscher Regulierungen, dem deutschen Kunden und der Mobilität in unserem Land anzupassen. Eine Lektion ist, dass der Öffentliche Personennahverkehr hier eine viel größere Rolle spielt als etwa in den USA.

Uber hat mehrere Anläufe genommen, um seine Dienste in Deutschland anzubieten. In Falkensee läuft seit Juni ein Pilotprojekt. Laut eigenen Angaben gab es rund 3000 Fahrten in den ersten drei Monaten. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Mehr als erfüllt. Es gab bei uns auch Skeptiker, bevor wir anfingen, in den ländlichen Raum zu expandieren. Wir sind mit bescheidenen Erwartungen gestartet. In den Städten, etwa Berlin, gibt es mit dem Öffentlichen Nahverkehr, Carsharing und Scootern eigentlich ein überaus großes Angebot an Mobilität. Doch die Hälfte der Menschen lebt gar nicht in Städten – was für uns also ein Marktpotenzial ist. Aber ob es in einem so deutlich weniger dicht besiedelten Gebiet und auch bei einem vom eigenen Auto dominierten Mobilitätsverhalten funktionieren kann, war die große Frage. Und jetzt nutzen in Falkensee rund tausend Menschen pro Monat die App. Wir haben auch Nutzer, die uns fast täglich nutzen und in ihre Reisekette mit dem ÖPNV integrieren. Es gibt uns Rückenwind, um zu sagen: Wir wollen da mehr machen und versuchen, soweit es geht, unser Angebot auszubauen.

Also werden Sie den Dienst in Brandenburg dauerhaft anbieten?

Falkensee war der erste Versuch. Davon wollen wir schon mehr machen. Wir sehen aber auch, dass die Regulierung in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Das betrifft besonders auch den ländlichen Raum. Dennoch wollen wir aufs Land und unser Angebot dort etablieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Angebot in Falkensee zu verlängern oder in anderen Gebiete auszubauen.

Uber in Falkensee In Falkensee bietet Uber seit Juni seine Dienste an. Per App vermittelt das Unternehmen Fahrten an Mietwagenunternehmen. Beim Angebot „Der Falkenseer“ vermittelt Uber Falkenseern Fahrten zu oder von den drei Bahnhöfen Falkensee, Finkenkrug und Seegefeld. Die Fahrten kosten acht Euro und können per App gebucht werden. Beim Angebot „Der Spandauer“ bietet Uber nächtliche Fahrten zwischen Falkensee und dem Berliner Bahnhof Spandau für pauschal 15 Euro an. Allerdings gilt das Angebot nur in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr. Rund 3000 Fahrten hat Uber laut eigenen Angaben in den ersten drei Monaten vermittelt. Rund 70 Prozent der Fahrten seien dabei in den Abend- und Nachtstunden zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens gewesen, wenn der Nahverkehr nicht oder nur in großen Abständen fährt.

Wenn Sie über die Regularien sprechen, meinen Sie die Rückkehrpflicht für Mietwagenfahrer, die Sie kritisieren?

Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Regel aus den 80er Jahren, die im Endeffekt sagt, dass ein Fahrer nach jeder Fahrt leer zu seinem Betriebssitz zurückkehren muss. In einer Zeit, in der wir Stau und Emissionen gerade in der Stadt verringern wollen, ist es verrückt, dass es solch eine Regel gibt. Viele Partner, die mit E-Autos fahren, haben inzwischen für sich entschieden, wieder auf andere Antriebsarten umzusteigen, weil die Leerkilometer nur die Akkulaufzeit fressen. Insofern ist das eine der Regeln, die komplett sinnlos ist. Deshalb appelliere ich an die Politik, das noch einmal kritisch zu prüfen. So kann eine moderne Gesetzgebung im 21. Jahrhundert nicht aussehen.

Dafür haben Taxifahrer andere Regularien, etwa eine Ortskundeprüfung, die Mietwagenfahrer von Uber nicht haben.

Das ist oft die Frage, wie stellt man Gerechtigkeit her? Alle würden von einer Modernisierung und einer Abschaffung von unnötigen Regularien profitieren. Auf der anderen Seite gilt für das Taxigewerbe lediglich ein Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Jeder Mietwagenunternehmer muss 19 Prozent berechnen. Das sind hohe dreistellige Millionenbeträge im Jahr, mit denen der Taxiverkehr vom Steuerzahler begünstigt wird. Wir müssen Regulierungen finden, die unnötige Hürden, auch im Taxibereich, abbauen: Muss jeder Taxifahrer noch jede Straße auswendig lernen? Eine Ortskenntnisprüfung in Zeiten des Navigationsgeräts ist auch völlig sinnlos und eine unnötige Eintrittsbarriere. Genauso wie die Rückkehrpflicht, die in der Stadt nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie auf dem Land. Wenn ich meinen Betriebssitz am Potsdamer Platz habe, fahre ich dorthin zurück und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es dort eine hohe Nachfrage gibt. Wenn mein Betriebssitz aber in Falkensee ist, aber eben eine Fahrt nach Königs Wusterhausen hatte, dann tut es viel mehr weh, wenn ich leer zurückfahren muss.

Gäbe es keine Rückkehrpflicht, könnten Sie sich vorstellen, ihr Angebot auf dem Land noch schneller und intensiver zu etablieren?

Ja, absolut. Das ist der eine Punkt, der uns daran hindert, dort noch stärker zu investieren. Die Rückkehrpflicht ist eine „deutsche Regel“, die es so in keinem anderen Land gibt. Insofern zeigt es, welcher Sonderweg das ist. Und wir sehen auch: In den Ländern, wo es das nicht gibt, sind wir im ländlichen Raum deutlich stärker aktiv.

Wie stark hat sich die Corona-Krise auf Ihre Expansionspläne und ihr Geschäft ausgewirkt? Es gibt ja kaum noch Flugverkehr, keine Messen oder Konzerte mehr.

Das ist natürlich etwas, das wir stark zu spüren bekommen. Gerade die internationalen Gäste, also Touristen und Geschäftsreisende, bleiben aus. Auf der anderen Seite haben wir uns bei den lokalen Nutzern von dem niedrigsten Punkt im April schon wieder stark erholt. Insofern wird das unsere Ziele, mittelfristig mehr in den Städten und im ländlichen Raum verfügbar zu sein, nicht berühren.

