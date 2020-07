Potsdam

Brandenburgs Landesbeamte müssen mit Gehaltseinbußen rechnen, wenn sie in den Sommerferien in ein Corona-Risikogebiet reisen und deswegen nach ihrer Rückkehr den Dienst nicht rechtzeitig antreten können. Das ist gar nicht unwahrscheinlich: Denn jeder, der aus einem Risikogebiet kommt, muss zunächst eine 14-tägige Quarantäne antreten.

„Urlaub dient der Erholung. Diese setzt der Beamte, wie jeder Arbeitnehmer, aufs Spiel, wenn er zum Beispiel in Ländern Urlaub macht, für die es offizielle Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gibt“, erklärte Martin Burmeister, Sprecher des Innenministeriums, auf Anfrage.

Wer fehlt, riskiert den Besoldungsanspruch

Laut Beamten- und Besoldungsgesetz verlieren Landesbeamte ihren Besoldungsanspruch, wenn sie „schuldhaft und ohne Genehmigung dem Dienst“ fernbleiben. „Genau dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Beamter trotz Reisewarnung in eine Region fährt und daher nicht rechtzeitig nach dem Urlaub den Dienst wieder antreten kann“, sagte er. Im Übrigen sei jeder Beamte verpflichtet, sich dem Dienstherrn zur Verfügung zu stellen. „Daraus ergibt sich auf eine gewisse Gesunderhaltungspflicht“, hieß es.

Frank Zitka, Sprecher des Beamtenbunds, bringt Verständnis für die Regelung auf. „Es kann ja nicht sein, dass für das Risiko, dem man sich mit einer solchen Reise aussetzt, am Ende der Steuerzahler zahlen muss“, sagte er. Im Übrigen müssten auch Angestellte in der Privatwirtschaft mit entsprechenden Lohneinbußen rechnen.

Verordnung regelt Quarantäne

In der Tat gilt für jeden, der aus einem deklarierten Risikogebiet zurückkehrt, eine zweiwöchige Pflicht zur Quarantäne. Das regelt in Brandenburg die zuletzt Mitte Juni geänderte Quarantäneverordnung. Demnach muss man sich direkt für 14 Tage in die häusliche Isolation begeben, es sei denn, man kann dem Gesundheitsamt bescheinigen, dass man keine Covid-19-Erkrankung hat.

Dazu ist zwingend ein aktueller Test nötig. Eine Liste der aktuellen Risikogebiete, für die diese Quarantänepflicht besteht, veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI). Dazu zählen laut RKI aktuell mehr als 120 Länder weltweit – darunter Ägypten, Bosnien und Herzegowina, Türkei, Schweden, Russland und die USA.

Arbeitnehmer riskieren Lohnkürzung

Die Liste kann sich immer wieder ändern. Deswegen rät das Gesundheitsministerium, unmittelbar vor Antritt einer Reise zu prüfen, ob man in ein Corona-Risikogebiet aufbricht.

Auch für Arbeitnehmer, die nicht im Staatsdienst tätig sind, kann der Urlaub in einem solchen Land bei der Rückkehr zum Verhängnis werden. Schließlich dürfen Beschäftigte im Falle einer Quarantäne ihren Arbeitsplatz nicht aufsuchen. Auch ihnen droht eine Lohnkürzung. Darauf weist der Fachanwalt Michael Bachner hin. Wenn ein Arbeitnehmer sich mit seinem Arbeitgeber darauf verständige, während der Quarantäne im Homeoffice zu arbeiten, behalte er aber seinen Lohnanspruch.

Quarantänepflicht für Kinder

Auch für Kinder gilt die Quarantänepflicht. Wer also erst Anfang August, kurz vor Ferienende, mit den Kindern aus Schweden zurückkehrt, wird den Schulstart am 10. August oder gar die Einschulung am Wochenende zuvor verpassen – es sei denn, ein aktueller Coronatest bescheinigt den Schülern Gesundheit. Ein solcher Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Die Bundesregierung hat die im März wegen der Corona-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung inzwischen für 32 europäische Länder aufgehoben. Für die Türkei und etwa 160 weitere Länder gilt sie aber nach jetzigem Stand bis zum 31. August weiter. Die Türkei trifft das als drittbeliebtestes Urlaubsland der Deutschen nach Spanien und Italien besonders hart. Außerdem hat die Bundesregierung die Türkei zusammen mit rund 130 anderen Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Von Torsten Gellner