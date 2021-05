Verdi will Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für Pflegekräfte in Brandenburg erkämpfen

Potsdam

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will für neun Brandenburger Krankenhäuser die Durchsetzung oder Angleichung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes erreichen. Bundesweit werden zwar einheitliche Pflegepauschalen gezahlt – die Löhne und Gehälter für das Personal in den Häusern in Brandenburg lägen aber zum Teil 200 Euro unter dem Regelsatz des Tarifvertrags, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Ralf Franke am Montag.

Die Gespräche laufen teilweise bereits, andere sind für Juni angesetzt. Die Verhandlungen sind kompliziert. Auf Arbeitgeberseite stehen der Gewerkschaft sieben Vertragspartner gegenüber. „Für jedes Krankenhaus muss ein eigener Tarif ausgehandelt werden, jeder Arbeitgeber hat eigene Vorstellungen“, sagte Franke.

Lesen Sie:3. Welle – Pflegekräfte fordern mehr Unterstützung

Das Argument der Arbeitgeberseite, wonach ein solcher Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu teuer sei, will Franke nicht gelten lassen. Schließlich würden die Krankenhausleistungen bundeseinheitlich vergütet. Nach Verdi-Angaben geht es um rund 6500 Beschäftigte.

Nur drei zahlen TVöD

Es gehe nicht nur darum, die Pflegekräfte finanziell besser zu stellen, so Franke. Sie sollen auch in der Region gehalten werden und nicht nach Sachsen oder Berlin abwandern, wo die Arbeitgeber mit dem attraktiveren Tarifvertrag des öffentlichen Diensts locken.

In Brandenburg gibt es insgesamt 53 Krankenhäuser, davon 24 in kommunaler Trägerschaft. Von denen zahlen bislang nur drei den Tarif des öffentlichen Dienstes: das Ernst-von-Bergmann-Klinikum Potsdam, das Krankenhaus Brandenburg an der Havel und das Klinikum Westbrandenburg.

„Warum ist es nicht möglich, den gleichen Lohn wie in Potsdam zu zahlen“, sagte Ines Krüger, Intensiv-Pflegefachkraft im Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum Cottbus. Die Arbeit sei an beiden Orten gleich.

Lesen Sie:Tarifvertrag am „Bergmann“ kostet Millionen

Im Mai verhandelt Verdi den Angaben nach mit den Asklepios-Fachkliniken in Lübben, Teupitz und Brandenburg/Havel, mit dem Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, dem Klinikum Dahme-Spreewald in Lübben und Königs Wusterhausen, dem Elbe-Elster-Klinikum in Finsterwalde, Herzberg und Elsterwerda, dem Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt, der Lausitz Klinik Forst und dem Oder-Spree-Krankenhaus Beeskow.

Aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen kehrten viele Brandenburger Pflegekräfte den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen den Rücken, meinte Franke. „Es kann nicht sein, dass die Berliner Krankenhäuser die Brandenburger Pflegekräfte mit dem TVöD ködern“, warnte er. „Und die Brandenburger Krankenhäuser, die keinen TVöD haben, dann Arbeitskräfte aus Asien einfliegen, um die Pflege bei uns im Land überhaupt noch aufrecht erhalten zu können.“

„Das ist das Mindeste“

Die Bindung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an Tarifverträge sei das Mindeste, das die Arbeitgeber für die Zukunft der Branche in Brandenburg tun können. „Nur auf diesem Weg lassen sich Fachkräfte im Land halten und neue gewinnen“, sagt auch Christian Hoßbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg.

Zugleich wäre die damit verbundene Einkommenserhöhung die dringend gebotene Würdigung der Pflegekräfte, „die seit mehr als einem Jahr unter Corona-Bedingungen eine Höchstleistung nach der anderen vollbringen“. Die Ausweitung des Tarifvertrags sei umso dringender, da dieser für Berlin bereits gelte und Fachkräfte aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in die Hauptstadt abwanderten, so Hoßbach.

Abwanderung nach Berlin

Ähnlich äußerte sich die Linke: Der Wettbewerb um Fachkräfte zwischen Standorten und Bundesländern könne nur gestoppt werden, wenn für alle Krankenhäuser ein einheitlicher Tarif gelte, sagte die Landesvorsitzende Anja Mayer.

Krankenhäuser seien Kernbestandteil einer funktionierenden öffentlichen Daseinsvorsorge – entsprechend müssen die dort Beschäftigten auch bezahlt werden.

Nun bestehe die Gefahr, dass aufgrund schlechter Bezahlung und hoher Belastung Fachkräfte den Kliniken den Rücken kehren könnten. „Um den drohenden Kollaps zu verhindern braucht es mehr als Zeichen und Symbolpolitik“, sagte Mayer.

Von Torsten Gellner und Gudrun Janicke