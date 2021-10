Die Kosten für die Stromnetzgebühren steigen im kommenden Jahr laut Vergleichsportal Verivox auf Rekordniveau. Im bundesweiten Durchschnitt beträgt der Anstieg Plus 3,7 Prozent – in Brandenburg sogar 4,6 Prozent. Die Gebühren machen ein Viertel des Strompreises aus.

Prognose für 2022: Stromnetzgebühren steigen in Brandenburg überdurchschnittlich

Energiepreise - Prognose für 2022: Stromnetzgebühren steigen in Brandenburg überdurchschnittlich

Energiepreise - Prognose für 2022: Stromnetzgebühren steigen in Brandenburg überdurchschnittlich