Vonovia und Deutsche Wohnen wollen Mieten in Berlin bis 2026 deckeln

Berlin

Die Grünen erwarten nach der geplanten Megafusion in der Immobilienbranche ein sozialverträgliches Handeln des neuen Wohnungsriesen Vonovia auf dem angespannten Berliner Markt. „Wenn Vonovia die Deutsche Wohnen übernimmt, hält sie fast zehn Prozent der Berliner Wohnungen. Wer eine solch große Machtkonzentration anstrebt, muss zeigen, dass das einen Mehrwert für die Berlinerinnen und Berliner hat“, erklärte die Grünen- Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September, Bettina Jarasch.

Sie erwarte, „dass die Vonovia ein Konzept für eine langfristig gute, sozialverträgliche und ökologische Bewirtschaftung der Bestände in Kooperation mit den Mieterinnen und Mietern vorlegt“, unterstrich die Grünen-Politikerin. Sie stehe für Gespräche mit der Vonovia darüber bereit.

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia will den Branchenzweiten Deutsche Wohnen übernehmen, der in Berlin mit mehr als 100.000 Wohnungen größter privater Vermieter ist – etwa ein Fünftel des gesamten Bestands.

Gleichzeitig schlagen die Unternehmen dem Land Berlin einen „Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen“ vor. Sie bieten unter anderem eine Begrenzung der Mietsteigerungen in ihren Berliner Beständen bis 2026 an: in den kommenden drei Jahren auf höchstens ein Prozent jährlich, in den beiden danach folgenden Jahren im Rahmen des Inflationsausgleichs.

In Deutschland eine halbe Million Wohnungen im Bestand

Bei Modernisierungen für den Klimaschutz verpflichten sich die Unternehmen, die Modernisierungsumlage auf maximal 2 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Außerdem bieten die Unternehmen dem Land Berlin im Zusammenhang mit ihrem Zusammenschluss eine „signifikante Anzahl an Wohnungen“ zum Kauf an.

Durch den Zusammenschluss entsteht Europas größter Immobilienkonzern. Die beiden größten deutschen Vermieter bringen es zusammen auf mehr als 500.000 Wohnungen. Der Portfolio-Wert ihrer Immobilien wird auf knapp 90 Milliarden Euro beziffert.

Der Konkurrent ist Vonovia 18 Milliarden Euro wert

Vonovia hatte in einer Mitteilung vom Montagabend angekündigt, ein öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie abzugeben. Das entspricht einer Prämie von knapp 18 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das künftige Unternehmen soll „Vonovia SE“ führen, der vor allem in Berlin übel beleumdete Name „Deutsche Wohnen“ würde damit verschwinden. Der Konzernsitz soll in Bochum bleiben, das Unternehmen aber aus Bochum und Berlin geführt werden. Außerdem wurde vereinbart, dass im Zusammenhang mit der Transaktion vor 2024 keine betriebsbedingten Kündigungen gibt.

Zur Finanzierung der Übernahme will Vonovia neue Aktien für bis zu acht Milliarden Euro ausgeben. Vonovia selbst kommt an der Börse derzeit auf einen Marktwert von knapp 30 Milliarden. Durch den Zusammenschluss sollen die jährlichen Kosten um 105 Millionen Euro gedrückt werden, hieß es.

Von MAZonline/tk