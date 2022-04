Potsdam

Russland hat Polen und Bulgarien den Gashahn zugedreht. Was heißt das für Deutschland? Und wie könnte eine Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt aussehen, die in der Hand des russischen Staatskonzerns Rosneft ist? Fragen an den Energieexperten Felix Müsgens von der BTU Cottbus.

Russland hat die Gas-Lieferungen nach Polen und Bulgarien gestoppt. Kam dieser Schritt für Sie überraschend?

Einerseits kommt diese Nachricht überraschend, wenn man bedenkt, dass der Westen seit Monaten über Energieembargos nachdenkt. Dass Russland nun selbst auf dieses Instrument zurückgreift, ist schon erstaunlich. Das zeigt dem Westen, dass Russland von sich aus bereit ist, auf Gas-Einnahmen zu verzichten. Andererseits ist schon seit einiger Zeit weniger Gas durch die entsprechenden Pipelines geflossen, so dass es zumindest Hinweise gab. Kosten und Nutzen eines Embargos sollten aus westlicher Sicht, auch auf Grund dieser neuen Entwicklung, sehr sorgfältig abgewogen werden.

Ist zu erwarten, dass Russland Gaslieferungen in weitere Länder stoppt?

Das ist schwer zu sagen. Auch wenn es ein Signal an den Westen war, verliert Russland an Einnahmen, und es ist unklar, wie viel Russland in Kauf nehmen würde. Egal von welcher Seite der Boykott ausgeht, haben wir gerade eine Situation, dass beide Seiten ein bisschen an dem Ast sägen, auf dem sie beide sitzen.

Die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt ist offen: Ist es realistisch, dass dort nicht-russisches Öl verarbeitet wird, wie Robert Habeck es anstrebt?

Das ist umstritten. Es gibt Experten, die darauf verweisen, dass es bereits eine Verbindungsleitung von Rostock nach Schwedt gebe, die verwendet werden könnte. Andererseits gibt es Warnungen, dass der Tramsport in den erforderlichen Mengen darüber nicht möglich wäre. Ein Thema ist auch die Qualität des Öls. Die Produktionsprozesse in einer Raffinerie müssen auf eine bestimmte Ölqualität jeweils abgestimmt werden. Die Frage ist, wie schnell das in Schwedt geht. Allerdings gab es 2019 schon einmal eine Unterbrechung der Öl-Versorgung über die Druschba-Pipeline aufgrund einer Verunreinigung. Damals hat man es geschafft, die Lieferausfälle durch Lieferungen aus dem Ostsee-Bereich zumindest teilweise zu ersetzen. Es dürfte also technisch machbar sein, aber es ist schwierig und teuer. Je mehr Vorlaufzeit man hat, desto einfacher wird es.

Das ist die technische Frage, aber ist es auch politisch denkbar, dass die von Rosneft betriebene Raffinerie auf russisches Gas verzichtet und einfach weiterarbeitet?

Ja, das ist denkbar. Die Totalraffinerie in Leuna, die auch über die Druschba-Pipeline beliefert wird, hat bereits angekündigt, Ende des Jahres auf russisches Öl zu verzichten. In Schwedt ist offen, welche Seite zuerst die Lieferungen einstellt. Wenn es soweit ist, steht Rosneft vor der Frage, ob man mit PCK gar kein Geld mehr verdienen will oder ob man mit geringeren Gewinnmargen nicht-russisches Gas verarbeitet. Ein rationaler Eigentümer sollte ein Interesse daran haben, dass die Produktion weitergeht.

Wirtschaftsminister Habeck kündigt Alternativen für russisches Öl schon in wenigen Tagen oder Wochen an. Ist das realistisch?

Das ist nicht ganz unrealistisch, der Ölmarkt ist ja ein Weltmarkt, wo man Angebote finden kann. Nur muss das Rohöl auch zu der Raffinerie kommen und in den Produktionsprozess eingespeist werden, darin liegen die größeren Herausforderungen. Was man klar sagen kann: Es wird weiter teurer, die Preise an den Tankstellen geraten zusätzlich unter Druck.

Hat der Gas-Stopp nach Polen auch Folgen für deutsche Verbraucher?

Ja, das gilt auch für den Lieferstopp von russischem Gas nach Polen und Bulgarien. Das sorgt auf dem Gasmarkt für eine weitere Anspannung. Der Preis für Gas dürfte in der Folge weiter steigen, auch in Deutschland.