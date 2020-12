Potsdam

Die Arbeitsagenturen in Berlin und Brandenburg haben eine neue Chefin: Ramona Schröder hat zum 1. Dezember die Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur übernommen. Der bisherige Vorsitzende Bernd Becking wechselt in die EU-Kommission, um dort im Bereich der Arbeitsmarktpolitik tätig zu werden. Das teilte die Regionaldirektion am Dienstag überraschend mit. Über die Gründe von Beckings Fortgang wurde nichts mitgeteilt.

Ramona Schröder leitet seit 2014 den Arbeitsagenturbezirk Potsdam, der neben der Landeshauptstadt die Kreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und das Havelland sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg/Havel umfasst.

Becking war seit 2016 im Amt

Becking hatte im Oktober 2016 die Leitung der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg übernommen, in seiner Amtszeit erholte sich der Arbeitsmarkt in der Region deutlich in Folge der anhaltend guten Konjunktur. Er hatte damals die Nachfolge von Jutta Cordt angetreten, die an die Spitze des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) gewechselt war.

Dort blieb sie nicht lange: In Folge der sogenannten BAMF-Affäre trat Jutta Cordt Mitte 2018 zurück. In der Affäre ging es um vermeintliche Regelverstöße und geduldeten Asylbetrug durch die Bremer Außenstelle des BAMF. Die Vorwürfe erwiesen im Nachhinein weitgehend als haltlos.

Von Torsten Gellner