Westbrandenburg entwickelt sich deutschlandweit am besten

Westbrandenburg ist die dynamischste Aufsteigerregion in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie des Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Die Autoren haben 96 Regionen in Deutschland verglichen, darunter solche, die sich in den Jahren 2011 bis 2019 besonders gut entwickelt haben.

Das Ergebnis der Forscher: Die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming sowie die Kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam haben in ihrer Entwicklung von allen deutschen Regionen am meisten zugelegt. Auf Platz zwei befinden sich die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel.

Start von einem niederen Niveau aus

„Viele dieser Regionen sind bei einem unterdurchschnittlichen Niveau gestartet“, sagt Volkswirt und Ko-Autor Michael Voigtländer. Sie hätten dann aber gerade verglichen mit westlichen Regionen Deutschlands eine beachtliche Aufholjagd hingelegt. Zum Beispiel hatte der Landkreis Prignitz im Jahr 2011 nur 0,3 Prozent seines Gebietes mit Breitband erschlossen, inzwischen seien es fast 60 Prozent. „Es gibt natürlich auch Regionen in Deutschland, die 90 Prozent Breitband-Ausbau haben“, betont Voigtländer.

Ebenso aufgeholt haben die westbrandenburgischen Regionen bei anderen wichtigen Kenngrößen: So ist die Arbeitslosenquote im Havelland zum Beispiel von 10,4 Prozent im Jahr 2011 auf jetzt nur noch 6,1 Prozent zurückgegangen. Die Kaufkraft stieg in der Prignitz von durchschnittlich 16.022 Euro im Jahr 2011 auf 19.633 Euro im Jahr 2019. Der Landeshauptstadt Potsdam wiederum ist es gelungen, ihre Überschuldung von 9,1 Prozent im Jahr 2011 auf 8,7 Prozent im Jahr 2019 zu drücken.

Hochqualifizierte finden jetzt Stellen

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) sagte, bis vor zehn Jahren habe die Region mit ihren vielen Wissenschaftseinrichtungen und „stillen kleinen Weltmarktführern“ zwar Top-Leute ausgebildet, diese aber nicht halten können. Mittlerweile fänden diese hoch ausgebildeten und gut verdienenden Arbeitskräfte gute Stellen hierzulande.

„Wenn der BER eröffnet, könnte dies der Region einen weiteren Schub geben“, sagt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert. Sein Amtskollege aus Brandenburg/Havel, Steffen Scheller ( CDU), äußerte, die Region habe mit Potsdam und Brandenburg/Havel „zwei starke Ortszentren“. Gerade in Sachen Arbeitslosigkeit habe sich die Stahlstadt nach harten Jahren „sehr erfreulich entwickelt“.

Investitionen dürfen nicht zurückgestellt werden

Das sieht auch der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg, Jens Graf, so. Die Studie bestätige eine seit längerem beobachtete Trendwende: „ Brandenburg wächst wieder.“ Die Steuerausfälle der Städte und Gemeinden aufgrund der Corona-Lage dürften aber jetzt nicht dazu führen, dass geplante Investitionen zurückgestellt würden. „Die angekündigten Konjunkturprogramme müssen als Motor für die weitere Entwicklung genutzt werden“, so Graf. Auch der Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Andreas Schulz, mahnt: „Jetzt gilt es, diese Dynamik zu nutzen, um rasch aus der Coronakrise herauszukommen!“

Laut Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam, haben die vom IW benannten Regionen die besten Voraussetzungen zum Leben, Arbeiten und Investieren. Nur dürfe man sich auf der Studie nicht ausruhen. „Denn Westbrandenburg ist zwar top beim Aufstieg, aber noch nicht an der Spitze.“ Im Hinblick auf die Corona-Krise warnt Tobias vor zusätzlicher Bürokratie oder Steuerlasten.

Junge Menschen sind entscheidend

Tobias fordert stattdessen ein aktives Flächenmanagement, eine umfassende Digitalisierung von Schulen und Verwaltungen und die gezielte Ansiedlung moderner Industrien. Nur dann könnten die Top-Aufsteiger dauerhaft Spitze bleiben.

Die Autoren der Studie selbst sehen als eine Grundvoraussetzung für eine weitere gute Entwicklung die Anwesenheit junger Leute. Deshalb müssten Land und Kommunen in Schulwesen und in die Hochschulen investieren. „Das Schulangebot ist ganz wichtig, um Familien anzuziehen“, so Co-Autor Michael Voigtländer. Die Wirtschaftsentwicklung wiederum profitiere, wenn Hochschulen anwendungsorientiert seien und mit Firmen kooperierten.

