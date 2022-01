Wie stark Brandenburgs Wirtschaft 2022 trotz Omikron wachsen könnte

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaft kann in diesem Jahr um 3 Prozent wachsen, so das optimistische Szenario der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Sollte die Verbreitung der Omikron-Variante im Frühjahr das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben stark beeinträchtigen, sei immerhin noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 2 Prozent möglich.

„Je länger uns Corona beschäftigt, desto stärker leidet die Erholung der Konjunktur“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Mittwoch. Nach der Erholung im Frühjahr und im Sommer 2021 seien die Wintermonate nun ein Rückschlag. Es gelte nun unbedingt, einen erneuten Lockdown zu verhindern. „Sonst würden viele Betriebe aus dem Mittelstand vor dem sicheren Aus stehen“, sagte er. Insbesondere die Hotellerie und Gastronomie stünden mit dem Rücken zur Wand.

Sondereffekt durch Tesla-Start

Die Unternehmen setzen große Erwartungen in eine Erholung des Luftverkehrs und in eine positive Entwicklung des Flughafenumfelds rund um Schönefeld (Dahme-Spreewald). Dessen Wachstumseffekte würden bis in die Lausitz ausstrahlen.

Der erwartete Produktionsstart von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) könne in Brandenburg für einen konjunkturellen Sondereffekt bedeuten. Die UVB sehen in diesem Jahr die Chance auf 11.000 neue Stellen in Brandenburg. Auch die Arbeitsagentur rechnet mit einem deutlichen Job-Boom in Brandenburg, wie die Regionalchefin Ramona Schröder im MAZ-Interview sagt.

Tiefer Riss durch die Branchen

Im vergangenen Jahr konnte sich die Wirtschaft in der Region zwar in einigen Teilen gegenüber 2020 klar erholen, aber selbst innerhalb einzelner Branchen geht ein tiefer Riss. Ein zwiespältiges Bild bietet etwa der Einzelhandel. Der legte in Brandenburg um 11,6 Prozent gegenüber 2020 zu. Das lag an guten Umsätzen in Supermärkten, aber vor allem an einem massiven Zuwachs im Online-Handel, der um 47,8 Prozent zulegte. Fachgeschäfte hatten dagegen das Nachsehen. Ihr Umsatz brach wegen des Lockdowns um 6,4 Prozent ein.

Handel befürchtet Omikron-Delle

Wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante erwartet der Handelsverband Berlin-Brandenburg Personalengpässe. „Deshalb schauen wir uns jetzt an, welche Hilfen wir innerhalb unserer Branche aktivieren können, um zu verhindern, dass der systemrelevante Handel schließen muss“, sagte Nils Busch-Petersen der „Berliner Morgenpost“. Zum systemrelevanten Handel zählen Supermärkte, Getränkemärkte, Drogerien, Bäcker, Fleischer und andere Lebensmittelgeschäfte. Für sie soll im Ernstfall ein Personaltauschprogramm vorbereitet werden.

„Sollte es notwendig werden, dieses Netzwerk zu aktivieren, würde das über uns laufen“, sagte Busch-Petersen. Allen 1000 Verbandsmitgliedern sei ein entsprechendes Angebot zum Mitgliedertausch unterbreitet worden.

Von Torsten Gellner