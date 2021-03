Potsdam

In Brandenburg sollen mehr Flächen für den Bau von Windkraftanlagen freigegeben werden. Das fordern die Betreiber der märkischen Stadtwerke gemeinsam mit der Windenergiebranche. In einem Positionspapier, das die Stadtwerkevertretung VKU (Verband kommunaler Unternehmen) und der Brandenburger Windenergieverband am Montag vorgelegt haben, ist von einem steigenden Strombedarf die Rede.

„Damit steigt auch der Flächenbedarf für den Ausbau der Erneuerbaren Energien“, heißt es in dem Papier. Um die Versorgungssicherheit und die Brandenburger Regionalplanung in Einklang zu bringen, fordern die Verbände künftig „Vorranggebiete“ für Windräder. „Es muss eine Festlegung von sicher bebaubaren Flächen für die Windenergienutzung als verbindliches raumordnerisches Planungsziel geben“, heißt es.

Die Verbände stellen das „Zwei-Prozent-Ziel“ der Energiestrategie 2030 infrage, weil das womöglich nicht ausreicht, um den steigenden Strombedarf zu decken. Die Energiestrategie, die in diesem Jahr überarbeitet und bis zum Jahr 2040 fortgeschrieben wird, sieht vor, dass bis zu zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windrädern genutzt wird.

Strombedarf der Industrie ist enorm

„Es stellt sich die Frage, ob die zwei Prozent Windeignungsgebiete ausreichen“, sagte Thoralf Uebach. Der Chef der Neuruppiner Stadtwerke und stellvertretende Vorsitzende der VKU-Landesgruppe Brandenburg forderte von der Landesregierung mehr Platz für die Erneuerbaren und vor allem mehr Planungssicherheit. „Um die anvisierten Ziele der brandenburgischen Energiestrategie zukünftig zu erreichen, ist ein deutlich ambitionierterer Ausbau der Windkraft unablässig“, sagte er.

Das gilt insbesondere auch für die Ziele, die für das Jahr 2040 gesteckt werden. „Wir gehen von einem steigenden Strombedarf aus“, erklärte Uebach und verwies als Beispiel auf die chemische Industrie, die in Schwarzheide in der Lausitz auch in Brandenburg einen nennenswerten Wirtschaftszweig darstellt. Dieser Industriezweig ist extrem energiehungrig. Sollte die Branche deutschlandweit umstellen und ihre Energie aus Strom oder Wasserstoff beziehen sollte, würde das den Strombedarf in Deutschland in etwa verdoppeln, so Uebach.

Alte Anlagen: 2400 Megawatt fallen weg

Bis 2030 sollen sich laut Energiestrategie in Brandenburg Windräder mit einer Leistung von 10,5 Gigawatt drehen. Um das zu erreichen, müssten jedes Jahr Anlagen mit einer Leistung von 300 Megawatt dazu kommen, doch das zeichnet sich nicht ab. „Die Situation ist dramatisch“, sagte Jan Hinrich Glahr, Chef des Windenergieverbands, mit Verweis auf die Zahlen für 2020.

Vergangenes Jahr seien zwar rund 70 Anlagen mit einer Leistung von 238 Megawatt in Brandenburg errichtet worden. Gleichzeitig fielen aber Altanlagen der ersten Generation mit einer Leistung von 33 Megawatt weg. Sie wurden zurückgebaut, weil sie aus der Förderung über das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) gefallen sind.

Bis 2025 fallen laut Glahr Alt-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2400 Megawatt deswegen weg – also etwa ein Viertel des Ausbauziels für 2030. Sie müssten ersetzt werden, sonst würde die Windkraft nicht ausgebaut, sondern Stück für Stück reduziert in Brandenburg.

Sichere Regionalplanung gefordert

Die Betreiber stünden vor der Entscheidung: Stilllegung, Weiterbetrieb oder Repowering. Dieser letztgenannte Ersatz von Windrädern durch leistungsfähigere und in der Regel auch größere Anlagen bedeute nicht nur mehr Effektivität. Wenn man auf vorhandenen Plätzen die Anlagen austausche, würden sich auch weniger Akzeptanzprobleme ergeben, so der Verband. Allerdings würden verbindliche Regelungen und Anreize zum Ersatz alter Anlagen fehlen.

Allerdings sieht es bei der Suche nach zusätzlichen Flächen für die Windenergie sehe es nicht gut aus. Weil Regionalpläne, wie zuletzt der Teilplan Uckermark-Barnim, immer wieder vor Gericht scheitern, gebe es keine Planungsbasis für die Ausbauziele. „Wir benötigen eine Regionalplanung, die verlässlich ist und landesweit gleiche Kriterien definiert“, sagte Glahr.

Von Torsten Gellner