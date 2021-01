Potsdam/Berlin

Die regionale Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird nach Einschätzung der Unternehmensverbände das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise frühestens 2023 erreichen. „Wir haben viel Boden verloren“, sagte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Donnerstag.

Er befürchtet „irreparable Schäden“ für die Wirtschaftsstruktur, wenn der Lockdown weiter anhalte.

Anzeige

Bisher hätten Bund und Länder mit den Hilfsprogrammen für Unternehmen „nur Zeit gekauft“. In diesem Zusammenhang kritisierte der Verbandschef, dass die Hilfen immer noch nicht rechtzeitig ankämen. Viele Firmen würden nur noch von der Substanz leben und bräuchten jetzt Liquidität, um zu überleben.

Sorgenkind Nummer eins ist der Tourismus in der Region, der um 90 Prozent eingebrochen sei. Hohe Zuwächse gebe es allein beim Online-Handel (plus 25,3 Prozent 2020 gegenüber 2019). Unterm Strich könnte – ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau – das Wirtschaftswachstum in Brandenburg im laufenden Jahr rund drei Prozent betragen, sagte er.

Amsinck : Kurzarbeit für Firmen sehr hilfreich

Als „sehr hilfreich“ bezeichnete Amsinck die Regelungen zur Kurzarbeit. In Brandenburg habe im vorigen Jahr jeder Achte kurz gearbeitet, vor zehn Jahren sei es nur jeder 30. gewesen.

Laut Arbeitsagentur waren im September 32 503 Brandenburger in Kurzarbeit, vor allem in Gastgewerbe, Einzelhandel, Tourismus und Dienstleistungen. Das waren 3,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Hoffnung machen den Unternehmensverbänden vor allem die Leuchtturmprojekte in Brandenburg, wie der Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide und die neue Fabrik für Batteriekathoden von BASF in Schwarzheide.

Von Igor Göldner