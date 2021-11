Potsdam

Von der Medizintechnik über den Maschinenbau bis zur Denkmalpflege reichen die Branchen, aus denen die sechs Träger des Zukunftspreises 2021 des Landes Brandenburg kommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gratulierte den Gewinnern am Freitag im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld (Dahme-Spreewald).

Die ausgezeichneten Firmen hätten Bedeutung für das gesamte Land, sagte Woidke. „Die Finalisten des Zukunftspreises zeigen vorbildlich, wie sich Betriebe hochinnovativ und für die digitale Zukunft sehr gut aufstellen können.“ Woidke lobte die Gewinner als Treibfeder für das Wirtschaftswachstum Brandenburgs.

Einen Sonderpreis für sein Lebenswerk erhielt Klaus-Peter Gust aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming). Der gelernte Elektriker erfüllte sich nach der Wende einen Traum und schuf eines der großen mittelständischen Unternehmen des Landes. Aus seinem Holzbildhauerbetrieb mit fünf Mitarbeitern wurde eine Firma mit 235 Beschäftigten. Ihr Gebiet: Holzspielplätze, die inzwischen nicht nur Frankreich begeistern, sondern sogar in Japan stehen.

Schon in der DDR gegründet

Sein zu DDR-Zeiten begonnenes Studium hatte Gust noch abbrechen müssen, weil er der SED zu freiheitsdenkend war. Zusammen mit seiner Frau Claudia gründete Gust im Jahr 1988 in einer Garage im Fläming ein eigenes Unternehmen. Das schaffte den Sprung in die Marktwirtschaft. Die „SIK-Holz“ gilt heute als ein wirtschaftlicher Leuchtturm in Brandenburg. Die von der Firma entwickelten Spielplätze wirken wie kleine Themenparks, in denen auch Erwachsene Spaß haben können. Gust ist für seine Leistungen als erster Handwerksmeister Westbrandenburgs von der Staatskanzlei schon zum „Ehrenamtler des Monats“ ernannt worden.

Auf ganz anderem Feld arbeitet die 2010 gegründete Pentracor GmbH aus Hennigsdorf (Oberhavel). Sie entwickelt und vermarktet medizinische Wirkstoffe. Ihr erfolgreiches Produkt „Pentrasorb CRP“ kommt bei der Behandlung von akuten Herzinfarkten zum Einsatz. Das Unternehmen wuchs dank „Pentrasorb“. Es ist mit Kliniken vernetzt und wird seiner Forschung wegen sogar international beachtet.

Chancen „gnadenlos digital“ nutzen

Die Produkte des Handwerksbetriebs „Birkholz und Mohns Dentallabor“ in Oranienburg (Oberhavel) sind zwar konventioneller, innovativ ist jedoch die Art, wie zum Beispiel die Zahnkronen in dem Haus zustande kommen.

Der Betrieb sieht sich als Avantgarde der Digitalisierung. Alle Chancen werden „gnadenlos digital“ genutzt. Auch bei der Ausbildung ist man auf der Höhe der Zeit. Internationale Azubiaustausche sind hier normal.

Geehrt fürs Lebenswerrk: Klaus-Peter Gust. Quelle: Victoria Barnack

Natürlich und vielfältig sollen die Zutaten für die Köstlichkeiten der Konditorei Klinkmüller in Luckau (Dahme-Spreewald) sein. Daher kauft René Klinkmüller nicht nur in der Region, sondern auch in Frankreich, Italien, der Schweiz und Spanien ein. Der Bäckermeister baute die Konditorei zu einer Schaumanufaktur um, engagiert sich in der Nationalmannschaft der Köche, lehrt als Dozent an Bäckerakademien. Sein Handwerk präsentiert er auch im Fernsehen und weckt so das Interesse Jugendlicher am Beruf.

Pâtissier René Klinkmüller (r.) bei Josef Maier im Café Josef in Eichwalde. Quelle: Joice Saß

Dass wiederum Apus-Aeronautical Engineering GmbH aus Strausberg (Märkisch-Oderland) bei der Jury trumpfen konnte, liegt am Klimaschutz. Das 2014 von Phillipp Scheffel ins Leben gerufene Unternehmen forscht an emissionsfreien Flugzeugantrieben. Zurzeit arbeitet es an zwei hybridelektrischen Flugzeugen.

Stabilitätsanker der Uckermark

Ein Stabilitätsanker in der Uckermark ist schließlich die BDP Baudenkmalpflege Prenzlau GmbH und Co. KG. Sie erhält nicht nur langfristig Baudenkmäler, sondern gibt 81 Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze. Außerdem bildet der Betrieb ständig aus.

Dass der „Hidden-Champion“ Kjellberg in Finsterwalde (Elbe-Elster) irgendwann den Zukunftspreis gewinnen würde, wundert nicht. Ausschlaggebend war die weltweit erste voll digitalisierte und online-fähige Plasmaschneideanlage. Das internationale Traditionsunternehmen, das Maschinen für die metallverarbeitende Industrie baut, hat sie 2019 in Finsterwalde entwickelt.

Eine Plasmaschneidemaschine der Finsterwalder Firma Kjellberg in Aktion. Quelle: Kjellberg

Zusammen haben die Preisträger 2020 mit ihren gut 650 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 66 Millionen Euro erwirtschaftet. Die 16-köpfige Jury wählte sie aus insgesamt 82 Bewerbern aus.

Von Rüdiger Braun