Altmaier stellt Einwanderungsgesetz in Potsdamer Firma vor

„Die Sprache“ antwortet Said Charif sofort auf die Frage, was denn das größte Hindernis war, um beruflich in Deutschland Fuß zu fassen. Aber der junge Syrer hatte Glück im Unglück als er vor gut fünf Jahren aus seiner kriegsgebeutelten Heimat fliehen musste. Dort hatte er Elektriker und Schweißen gelernt und die ST Gebäudetechnik GmbH in Potsdam brauchte ihn. „Alle haben mir hier immer geholfen“, sagt er. Das mittelständische Unternehmen setzte Vertrauen in ihn und unterstützte ihn. Nun hat er einen festen Job unter den 150 Mitarbeitern. Said Charif fühlt sich jetzt in Deutschland zu Hause. „Ich wohne hier.“

Vorzeigebetrieb in Babelsberg

Einen „Vorzeigebetrieb“ nennt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei seinem Besuch am Freitagmorgen die in einem großen Glasgebäude in Babelsberg residierende Firma. Er meint damit, dass das Unternehmen herausragende Arbeit in einer Wachstumsbranche leiste. Altmaier könnte das Lob auch auf den Grund seines Besuchs beziehen. Vor Ort informiert er sich nämlich, wie das von ihm mit initiierte und ab Sonntag greifende neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bei der Basis ankommt. „Wir versprechen uns Unterstützung von Unternehmen wie hier“, sagt er.

„Unbürokratisch“ müsse das Gesetz jetzt angewendet werden. Ausländische Interessenten müssen im Gegensatz zu früher nicht mehr automatisch zurückstehen, wenn es theoretisch auch deutsche Fachleute für einen bestimmten Job gäbe. Sie müssen jetzt nur einen geprüften ausländischen Abschluss vorlegen und Sprachkenntnisse auf dem sogenannten B1-Niveau haben, also zum Beispiel selbst Erklärungen abgeben können und die „Hauptpunkte verstehen“, vor allem, „wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit“ geht, wie es im gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen heißt.

Das neue Gesetz als Meilenstein

Altmaier selbst nennt das Gesetz einen „Meilenstein“. Mit Zahlen über die nun erwartete Einwanderung hält er sich zurück. Aber die Fehler der 60er- und 70er-Jahre müsse man unbedingt vermeiden. „Man hat sich über schulische Integration, über Ausbildung, über Sprachkenntnisse damals keine Gedanken gemacht, daraus sind soziale Spannungen entstanden.“ Die Kinder der Gastarbeiter hätten deswegen oft weniger Chancen gehabt als ihre Eltern. Jetzt soll das soziale Umfeld bedacht werden. Außerdem sollten die Einwanderer als Fachkräfte so gut verdienen, dass sie auch hier wohnen und ihre Familien ernähren können.

Die ST Gebäudetechnik ist für solche Ziele nicht schlecht gewählt. Neben Said Charif gehörte bis vor kurzem ein weiterer Syrer zum Team, der aber jetzt anderswo eine Beschäftigung gefunden hat. Der inzwischen in Deutschland verheiratete Pole Michał Baranek wird der Firma wohl erhalten bleiben. Aufgrund seiner Qualifikation in Polen hat er sogar den Meisterstatus inne. Geschäftsführer Andreas Neyen könnte noch mehr Fachkräfte brauchen. „Insgesamt zehn würde ich schon nehmen“, sagt er. Dass die Handwerkskammer Potsdam im Rahmen des neuen Gesetzes 40 Fachkräften aus Bosnien und Herzegowina gewinnen will, kommt ihm entgegen. „Wenn ich drei davon kriegen könnte, wäre das nicht schlecht“, so Neyen.

Westen Brandenburgs fehlen 600 Azubis

„Uns fehlen im neuen Jahr 600 Azubis“, beschreibt Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, die gesamte Situation in Westbrandenburg. Die durchschnittlich 1200 Ausbildungswillige im Jahr reichten einfach nicht mehr. Mit den Fachkräften aus dem Balkan wolle man nun Erfahrungen sammeln, was bei dem neuen Gesetz effektiv ist und was besser gemacht werden müsse. „Ich hoffe, dass viele zu uns kommen“, sagt Wüst. Jetzt läge es an den Ausländerbehörden, eine Willkommenskultur aufzubauen. Dazu gehöre zum Beispiel, dass man individuelle Lösungen finde, wenn nicht auf Anhieb alle Qualifikationen erfüllt seien.

Brandenburg jedenfalls sieht sich laut Wirtschaftsministerium bestens für die länderübegreifende Suche nach Fachkräften vorbereitet. Das Haus von Minister Jörg Steinbach ( SPD) nennt drei Anlaufstellen, bei denen sowohl Interessenten aus dem Ausland wie auch brandenburgische Unternehmen Orientierungen finden. Beim Informationszentrum für Fachkräfteeinwanderung können sich Arbeitgeber über Einreisemodalitäten, Aufenthaltsbedingungen, die Bedeutung von Sprachkenntnissen und Fördermöglichkeiten des Landes informieren. Ausländische Arbeitssuchende hilft das Zentrum von Anfang an bis zur Arbeitsaufnahme in Brandenburg.

Der „Welcome Assistent“ auf dem Fachkräfteportal Brandenburg www.fachkraefteportal-brandenburg.de informiert in sieben Sprachen, wie man in Brandenburg berufstätig oder eine eigene Existenz gründen kann. Die Betriebliche Begleitagentur wiederum bespricht mit Firmen wie sie ihre Rahmenbedingungen ändern müssen, um Neuzugänge aus dem Ausland schnell zu integrieren.

„Es ist auch geplant, eine Koordinierungsstelle für die Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften zu schaffen“. teilt Sprecherin Andrea Beyerlein mit. Das solle eine Zentrale werden, „die für alle sichtbar ist“, angesiedelt bei der Arbeitsagentur. „Wir sind optimistisch, dass das bis Mitte diesen Jahres organisiert ist“, so Beyerlein.

Nur 25000 Interessierte erwartet

Grundsätzlich aufgeschlossen sind auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). In den Betriebs- und Firmenfeldern mit naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkten hätten die UVBs der Region im Herbst 2019 in Berlin und Brandenburg insgesamt 22.800 offene Stellen gezählt. In Brandenburg blieben wegen Fachkräftemangel Stellen in der Fertigung schon durchschnittlich 193 Tage unbesetzt, bei der Gesundheit seien es 179 Tage und bei der Fertigungstechnik 174 Tage. Das sei ein wichtiges Indiz für den Fachkräftemangel in diesen Gebieten.

Die Verbände nehmen das Fachkräftegesetz daher mit Erleichterung auf. „Sechs von zehn sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, die in Brandenburg neu entstehen, werden mit Menschen ohne deutschen Pass besetzt“, schreibt der Verband in einer Mitteilung vom Februar. Er erwartet allerdings dass das Gesetz höchstens um die 25000 Menschen anziehen werde. 6000 davon würden wohl nach Berlin kommen, weniger dürften es in Brandenburg werden. „Allerdings dürfte Tesla für viele Arbeitskräfte wie ein Magnet wirken“, so die Unternehmer.

Auch UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck setzt jetzt auf eine Willkommenskultur. „Nur mit schnellen, unbürokratischen Verfahren für die Visa-Vergabe und die Anerkennung von Qualifikationen werden wir es schaffen, mehr ausländische Fachkräfte zu uns zu holen“, sagt er.

