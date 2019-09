Mangelndes Vertrauen? Unternehmen zeigen Straftaten oft nicht an

Potsdam

Vandalismus, Diebstahl, Einbrüche und Hackerangriffe: Rund zwei Drittel der Unternehmen in Berlin-Brandenburg sind nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Opfer von Kriminellen geworden. Diebstahl und Vandalismus führen das Kriminalitätsbarometer an, das die Industrie- und Handelskammern von Berlin, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) erstellt haben.

Offenbar haben viele Betriebe das Vertrauen in die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden verloren oder scheuen die Bürokratie und zeigen deswegen Straftaten gar nicht erst an. „Weit mehr als die Hälfte aller Straftaten, ausgenommen Einbruchdiebstahl, wurden nicht zur Anzeige gebracht“, sagte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg am Donnerstag in Berlin.

Er appellierte an die Betriebe, Einbrüche und Hackerangriffe in jedem Fall anzuzeigen. Denn nur so tauchten sie in den offiziellen Kriminalitätsstatistiken auf. Andernfalls entstehe bei der Politik der Eindruck, dass bestimmte Delikte nicht so häufig verbreitet seien.

Zahl der Hackerangriffe steigt rasant an

„Tatsächlich sind Unternehmen für ihre Sicherheit selbst verantwortlich. Aber Staat und Verwaltung müssen für die Kriminalitätsprävention sorgen. Das setzt ein konsequentes Anzeigen aller Straftaten voraus“, so Schülke.

Bei der sogenannten Dunkelfeldbefragung gaben die Unternehme überwiegend an, dass die Straftaten leicht zurückgegangen oder gleich geblieben seien. Rasant zugenommen hat aber die Bedrohung über das Internet. 2010 berichteten nur knapp zwölf Prozent der Unternehmen in der Region, dass sie Opfer eines Hackerangriffs geworden seien. 2018 waren es bereits 28,4 Prozent.

Von Torsten Gellner