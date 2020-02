Potsdam

Ausbildungsbetriebe suchen nach Auszubildenden für das kommende Ausbildungsjahr. Vor allem angehende Alten- und Krankenpfleger, Lagerlogistiker und Einzelhandelskaufleute werden gesucht. Doch es mangelt an Bewerbern.

Die künftigen Azubis plagen hingegen ganz andere Sorgen. Viele sind unsicher, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und welcher der insgesamt 328 Ausbildungsberufe, die es deutschlandweit gibt, überhaupt zu ihnen passt.

Mit Azubify.de wird beiden Seiten geholfen. Ziel von azubify.de ist es, Schulabgänger und ausbildende Betriebe der Region zusammenzubringen. Als modernes Medienunternehmen bedienen wir die unterschiedlichen Informationsgewohnheiten beider Zielgruppen und verknüpft sie miteinander. So gibt es „Azubify“ als gedrucktes Magazin und als Internetplattform www.azubify.de, Facebook- und Instagram-Kanal.

Die neue Ausgabe 2020 wird in diesen Tagen an rund 150 Schulen zwischen Prignitz und Dahmeland verteilt. Das 100 Seiten starke Magazin bietet einen informativen Ratgeber rund um die Themen Berufsfindung, Berufswahl und Bewerbung. Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zahntechniker offerieren darüber hinaus rund 100 regionale Ausbildungsbetriebe ihre aktuellen Angebote inklusive kurzes Firmenprofil und Ansprechpartner für weitere Fragen.

Im Internet hat Azubify.de noch viel mehr zu bieten. Hier gibt es beispielsweise das Azubify-Quiz. Es hilft Unentschlossenen bei der Berufswahl. „In Deine Klasse kommt ein Austauschschüler. Was machst Du?“ oder aber „Projektwoche in der Schule. Wofür trägst Du Dich ein?“ oder „Dein bester Freund hat Geburtstag. Was schenkst Du?“ – das sind nur drei von 17 Fragen, denen sich die jungen User hier stellen. Zu jeder Frage gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem wie die Entscheidung fällt, findet das Quiz die jeweiligen Interessensgebiete heraus und verrät, ob einem der Umgang mit Menschen liegt oder doch eher das handwerkliche Arbeiten. Eventuell stehen aber auch Kreativität und Gestaltung ganz oben auf der Liste. Außerdem kann man Punkte in den Bereichen Organisation und Planung sammeln. Am Ende des Quiz bekommt der User eine Liste mit Ausbildungsberufen vorgeschlagen, die passen könnten. Falsche Hoffnungen werden dabei gar nicht erst geweckt: Jeder vorgeschlagene Beruf passt zum Schulabschluss und wird in der Region auch tatsächlich ausgebildet.

Ist die Entscheidung für den Traumberuf gefallen, können die jungen Leute mit nur wenigen Mausklicks dem Ansprechpartner im künftigen Ausbildungsbetrieb gleich ihre Bewerbungsunterlagen übermitteln.

Und noch einen weiteren Trumpf kann azubify.de ausspielen: Das Internetportal ist während des gesamten Jahres topaktuell. Von Woche zu Woche werden neue Ausbildungsplätze ins Netz gestellt.

www.azubify.de