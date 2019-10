Erst beobachteten die Forscher einen gewaltigen Riss. Dann zeigten Satelliten-Bilder: Eine riesige Eisplatte ist in der Nähe des Südpols abgebrochen. Jetzt hat der Riese D28 an Tempo zugelegt.

Dieses multitemporale Falschfarbenbild, das von der Kopernikus-Sentinel-1-Mission aufgenommen wurde, zeigt die Vorher-Nachher-Position des Eisbergs "D28" mit einer Fläche von rund 1600 km2. Blau zeigt den Eisberg vor dem Abbruch, aufgenommen am 20. September, in Rot ist der Ort angegeben, an dem sich der Eisberg am 19. Oktober befand. Quelle: -/ESA/dpa