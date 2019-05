Wissen Südpakistan - Aids-Erreger: Hunderte Kinder einer Region infizieren sich mit HIV Eine Nachricht, die Panik auslöste: In einer südpakistanischen Provinz haben sich mehr als 700 Menschen mit HIV infiziert – drei Viertel von ihnen sind Kinder. Die möglichen Gründe waren schnell gefunden.

Ein pakistanischer Arzt nimmt in einem Krankenhaus in einem Dorf in der Nähe von Ratodero, einer Kleinstadt in der südlichen Provinz Sindh in Pakistan, an dem Finger eines Dorfbewohners Blut ab. Quelle: Fareed Khan/AP/dpa