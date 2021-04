Autonomes Fahren: Scheuers neues Experiment

Potsdam

Spätestens seit dem Gezerre um die Novelle der Straßenverkehrsordnung im vergangenen Jahr steht der Bundesverkehrsminister im Ruf, Dinge zu versemmeln. Mit einem Gesetz zum autonomen Fahren, das Mitte des Jahres beschlossen werden soll, will Andreas Scheuer (CSU) Deutschland nun an die Weltspitze bringen.

Bundestag und Bundesrat haben sich Ende März bereits mit dem Entwurf befasst. Vorgesehen ist, autonomes Fahren im normalen Verkehr bereits ab dem kommenden Jahr zuzulassen. In seiner Stellungnahme sieht der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) Nachbesserungsbedarf. Für einige Stimmen im Gremium ist es zu früh, auch nur das hochautomatisierte Fahren der Stufe vier zu erlauben.

Zur Einordnung: Stufe eins umfasst Assistenzsysteme, zum Beispiel für eine Notfallbremsung oder das Einparken. Hilfen wie etwa einem Stauassistenten gehören zur Stufe zwei, dem teilautomatisierten Fahren. Dabei muss der Fahrer das System dauerhaft überwachen und jederzeit vollständig übernehmen können.

Das wird beim hochautomatisierte Fahren der Stufe drei nicht mehr der Fall sein; allerdings muss der Fahrer auch dann nach Aufforderung übernehmen; er muss also immer dazu bereit und in der Lage sein. Stufe vier, das vollautomatisierte Fahren, sieht eine vollständige Kontrolle des Systems in einem gewissen Zeitraum oder in bestimmten Situationen vor. Stufe fünf ist schließlich autonomes Fahren, bei dem der Mensch ausschließlich Passagier ist.

Mit der beabsichtigten Zulassung einer – zwangsläufig nicht umfangreich erprobten – Zukunftstechnologie stellt Andreas Scheuer der Automobilindustrie einen Blankoscheck aus und billigt die Bananenstrategie: Das Produkt reift beim Kunden. Dabei ist die Sicherheit der Passagiere und anderer Verkehrsteilnehmer nur ein Aspekt, der weiterer Klärung bedarf.

Die Lage im Straßenverkehr ist komplex, und manche Situationen erfordern menschliches Eingreifen. Doch dafür wird ab Stufe vier nicht zwangsläufig jemand an Bord sein, zudem werden die Passagiere auch nicht die technischen Möglichkeiten haben – wenn etwa kein Lenkrad mehr vorhanden ist. In solchen Fällen soll eine technische Aufsicht die Deaktivierung oder Freigabe von Fahrmanövern des Fahrzeugs übernehmen.

Beispiel: Auf einer zweispurigen Straße mit durchgezogener Linie bleibt ein Wagen liegen. Das nachfolge Fahrzeug muss die durchgezogene Linie überqueren und auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Hier übernimmt die technische Aufsicht. Ein Mitarbeiter muss sich in die Situation hineindenken und entscheiden, wann das Fahrzeug das Hindernis passieren kann.

„Ein Bullshitjob“, befürchtet Sebastian Pannasch, Professor für Ingenieurpsychologie an der Technischen Universität Dresden. Die Funktion ist mit der eines Fluglotsen vergleichbar. Nur sind Fluglotsen gut ausgebildete und hoch dotierte Fachleute; als Voraussetzung für eine Tätigkeit in der technischen Aufsicht wird ein Führerschein genannt. Dabei ist die Situation im Straßenverkehr sehr viel komplexer aus im Luftraum.

Sebastian Pannasch, Ingenieurspsychologe an der Technischen Universität Dresden. Quelle: Ina Schmiedeberg

Nach Ansicht des Wissenschaftlers kann ein Mensch nicht leisten, was dem Mitarbeiter in der technischen Aufsicht abverlangt würde, denn er befände ich permanent in einem Spannungsfeld zwischen Unter- und Überforderung: Im Normalfall hätte er nichts zu tun, müsste aber bei Bedarf spontan die Situation überblicken und kompetent die richtigen Handlungen vornehmen. Von seinen Entscheidungen hinge die Sicherheit der Passagiere und anderer Verkehrsteilnehmer ab.

„Ich stelle mir die Arbeitsbedingungen vor wie in einem Callcenter, nur mit einer erheblich größeren Belastung durch die Verantwortung“, sagt Pannasch. Spätestens, wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig die Freigabe eines Fahrmanövers benötigten, käme der Mitarbeiter an seine Grenzen. Auch der DVR zweifelt an, dass mehrere Fahrzeuge von einer natürlichen Person überwacht werden können. Aber bei einer Eins-zu-eins-Überwachung könnte man auch gleich einen Chauffeur einsetzen.

Was die Entwicklung der Mobilität angeht, hat Deutschland international längst den Anschluss an die Spitze verloren. Sebastian Pannasch hat den Eindruck, hier sollen Versäumnisse kompensiert werden, allerdings mit Unbeholfenheit und Wagemut: „Ich stehe diesem Gesetzesentwurf ratlos gegenüber und frage mich, wie das alles gehen soll.“

Von Ina Schmiedeberg