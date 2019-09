Wissen Klimawandel - Beste Umweltfotografen 2019: Das ganze Ausmaß des Klimawandels Beim Wettbewerb „Environmental Photographer of the Year“ reichen Hunderte Fotografen aus aller Welt ihre Bilder ein. Auf dem UN-Klimagipfel in New York wurden nun die Gewinnerfotos vorgestellt. Eins haben sie alle gemeinsam: Sie zeigen die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels.

Die Bilder im Wettbewerb „Environmental Photographer of the Year“ zeigen die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels, wie hier in Bangladesch. Quelle: Amdad Hossain/Environmental Photographer of the Year