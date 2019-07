Beim Bügeln von Hemden und Blusen hält man sich am besten an eine feste Reihenfolge. Das rät Modeberater Andreas Rose. „Beginnen Sie mit den schwierigsten Stellen, also mit Kragen, Manschetten und Knopfleiste. Danach geht es über Ärmel, Vorder- und Rückseite hin zur Schulterpartie und Knopflochleiste.“ Dabei immer vom Weiten ins Enge bügeln, ergänzt Martina Schäfer von der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft. Das heißt: „Bei den Ärmeln von der Schulter nach unten arbeiten. So kommt man auch leichter in die Falten, die an der Manschette eingearbeitet sind.“