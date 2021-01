Das Mysterium der Schwarzen Löcher

Potsdam

Im Zentrum der Milchstraße bewegt sich der Stern S2 auf einer elliptischen Bahn sehr schnell um etwas Unsichtbares. Dieses Etwas hat 4,3 Millionen Sonnenmassen und ist ein supermassereiches Schwarzes Loch. Ihre Arbeit an dieser Erkenntnis bescherte Reinhard Genzel und Andrea Ghez jüngst den Nobelpreis für Physik. S2 nähert sich dem Schwarzen Loch bis auf 17 Lichtstunden.

An diesem Punkt seiner Bahn ist er nur drei Mal so weit von ihm entfernt wie der Zwergplanet Pluto im Mittel von unserer Sonne. Doch Sorgen um den Stern sind unbegründet. Um von seinem schwergewichtigen Tanzpartner verspeist zu werden, müsste er sich ihm bis auf 40 Lichtsekunden nähern. Ein Schwarzes Loch in der Nachbarschaft ist demnach noch kein generelles Problem, und das ist eine gute Nachricht, denn „allein in der Milchstraße gibt es 100 Millionen bis eine Milliarde Schwarze Löcher“, sagt Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). Der Spielraum von Faktor zehn ist in der Astrophysik als Spanne nicht ungewöhnlich.

Nicht einmal Licht entkommt den Schwarzen Löchern

Schwarze Löcher sind Regionen in der Raumzeit, aus denen keine Materie und noch nicht einmal Licht entkommt. Aber sie sind nicht so furchterregend wie ihr Ruf, denn „was die Anziehungskraft angeht, verhalten sie sich wie jede andere Masse“, sagt Krumpe. Der Bereich, aus dem es kein Entkommen gibt, wird definiert durch den Schwarzschild-Radius. Wäre unsere Sonne ein Schwarzes Loch, betrüge es drei Kilometer.

Supermassereiche Schwarze Löcher sind das Fachgebiet von Astrophysiker Mirko Krumpe: „Schwarze Löcher verhalten sich genau wie jede andere Masse.“ Quelle: Ina Schmiedeberg

Es gäbe also eine sechs Kilometer durchmessende dunkle Region, um die die Planeten auf ihren Bahnen kreisen würden, wie sie es auch jetzt tun. Weil unsere Sonne dafür nicht schwer genug ist, wird das jedoch nie geschehen. Sterne mit mehreren Sonnenmassen können hingegen zu einem stellaren Schwarzen Loch zusammenfallen, wenn sie ihren Brennstoff aufgebraucht haben.

Schwieriger zu erklären ist die Entstehung von supermassereichen Schwarzen Löchern mit Millionen Sonnenmassen und mehr, zumal es solche Objekte schon im sehr jungen Universum gab. Aus einer instabilen Gaswolke entsteht zunächst ein Superstern, so eine Theorie. Dieser massereiche Stern verbraucht seinen Brennstoff relativ schnell und kollabiert am Ende seines Lebens zu einem Schwarzen Loch mit 1000 oder sogar 10 000 Sonnenmassen und kann zu einem supermassereichen Schwarzen Loch anwachsen. Ein solches befindet sich nicht nur im Zentrum unserer Milchstraße, sondern im Mittelpunkt jeder Galaxie.

Henne oder Ei?

Dieser Zusammenhang stellt die Wissenschaft vor ein Henne-und-Ei-Problem. „Wir wissen bisher nicht, ob die Galaxie zuerst da war oder das Schwarze Loch“, sagt Mirko Krumpe. Die supermassereichen Objekte sind sein Fachgebiet, und zweifellos mangelt es dort nicht an unbeantworteten Fragen. Zum Beispiel die, warum das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße relativ zu anderen Galaxiekernen zu klein ist.

Der Stern S2 umkreist das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Dabei zeichnet seine Bahn die Form einer Rosette. Quelle: ESO / L. Calçada

Andere Galaxien haben Schwarze Löcher mit 150 Millionen Sonnenmassen und mehr. Ein solches Objekt hätte einen Schwarzschild-Radius von 450 Millionen Kilometern und würde etwa den Bereich zwischen der Sonne und dem Planeten Jupiter ausfüllen. „Es hätte jedoch nur eine Dichte von 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter und damit weniger als Wasser“, rechnet Krumpe.

Ein Punkt ohne räumliche Ausdehnung

Die populäre Fehlannahme einer unvorstellbar hohen Dichte hat ihren Ursprung in zwei unterschiedlichen Definitionen: Nach der allgemeinen Relativitätstheorie ist ein Schwarzes Loch eine Singularität, ein Punkt ohne räumliche Ausdehnung mit unendlicher Dichte. Von außen betrachtet erscheint es jedoch als ein schwarzes, ausgedehntes Objekt mit einer Größe des Schwarzschild-Radius.

Was sich tatsächlich darin befindet, kann niemand sagen, weil keine Information die Region verlassen kann. Alles Wissen basiert auf dem gravitativen Einfluss auf das Umfeld. Selbst das Foto, das 2019 um die Welt ging und der erste direkte Beweis für die Existenz eines Schwarzen Loches ist, zeigt genau genommen das Nichtvorhandensein von Licht und die Strahlung von Materie in der Umgebung.

Es gibt also noch mehr Fragen als Antworten, und Schwarze Löcher werden noch andere Physiker zu Nobelpreisträgern machen.

Von Ina Schmiedeberg