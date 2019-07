Hannover

Die globale Erderwärmung hat zahlreiche Auswirkungen: Hitzewellen, saure Ozeane, stockender Jetstream. Vielen Menschen ist das bekannt. Doch gerade das Ausmaß des Klimawandels macht es vielen schwer, sich die konkreten Auswirkungen vorzustellen. Die Frage: „Wie wird der Klimawandel mein Leben beeinflussen?“, bleibt für sie oft unbeantwortet.

Häufig beschränke sich die Kommunikation auf aktuelle Katastrophen oder sehr langfristige Folgen, kritisieren Wissenschaftler um Jean-Francois Bastin von der ETH-Zürich. Die ineffiziente Vermittlung von Klimawandel-Fakten, verbunden mit einer Unsicherheit bezüglich des Ausmaßes der Veränderungen, habe die Tür für Missinterpretation geöffnet. In einer nun im Journal „PlosOne“ erschienen Studie, wollen die Forscher die Folgen des Klimawandels deshalb anschaulich verdeutlichen.

Berlin wird zu Canberra

Dazu ziehen sie den Vergleich zwischen 520 großen Städten und errechnen, welcher heutigen Stadt sie im Jahr 2050 am ehesten ähneln würden. Derartige Prognosen sind nicht neu, die aktuelle Studie der Wissenschaftler zieht allerdings erstmals einen globalen Vergleich.

Das Ergebnis: Madrid wird bis 2050 ähnlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sein, wie sie in Marrakesch schon heute Alltag sind. Stockholm ähnelt demnach in gut 30 Jahren Budapest, London dagegen Barcelona. Insgesamt gaben die Wissenschaftler für jede Stadt drei zukünftige Vergleichsstädte an. Für Berlin sind das zum Beispiel Canberra ( Australien) und San Marino. Am ähnlichsten werde Berlin aber wohl dem heutigen Canberra; Köln und Hamburg dagegen San Marino.

Im Großteil der Städte wird sich das Klima ändern – in manchen extrem

Insgesamt, so die Forscher, sei es sehr wahrscheinlich, dass etwa 77 Prozent der Städte bis 2050 ein Klima haben, das eher dem einer anderen Stadt ähnelt als ihrem derzeitigen eigenen. Im Rest der Städte bleiben die Klimabedingungen mit den aktuellen vergleichbar. Allerdings würden 22 Prozent der Städte eine so extreme Veränderung erleben, dass sich ihr zukünftiges Klima mit keiner derzeitigen Stadt vergleichen lasse. Dazu zählen zum Beispiel Jakarta und Singapur.

Städte in den nördlichen Breitengraden werden laut den Berechnungen der Wissenschaftler die extremsten Veränderungen erleben. In Europa beispielsweise werden sowohl die Winter (im Durchschnitt um rund 4,7 Grad) als auch die Sommer (im Schnitt 3,5 Grad) wärmer. Anders gesagt: Würden die Städte heute rund 1000 Kilometer weiter nach Süden wandern, sähe das Ergebnis ähnlich aus.

Aufruf zum Handeln

Für ihre Berechnungen berücksichtigten die Wissenschaftler Städte, die entweder mehr als eine Million Einwohner haben oder Landeshauptstadt sind. Als Grundlage dienten 19 Variablen, wie etwa jährliche Durchschnittstemperatur, oder kälteste und wärmste Temperaturen. Bei ihren Prognosen gingen die Wissenschaftler dann nach eigenen Aussagen von einer eher optimistischen Entwicklung der CO2-Emissionen aus.

Frederike Otto, von der Oxford University, die nicht an der Studie beteiligt war, mahnte im „ Guardian“, die Studie eher als Veranschaulichung, nicht unbedingt als konkrete Vorhersage zu betrachten. Dazu gebe es zu viele unbekannte Variablen. Auch Bastin und seine Kollegen schreiben: Zwar könne die Prognose durch Verbesserungen der Klimamodelle noch verfeinert werde, sie zeige aber schon jetzt die Richtung der Entwicklung an.

Die Wissenschaftler hoffen daher, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, den Klimawandel greifbarer zu machen. Städte könnten die Ergebnisse dazu nutzen, um sich auf die eigene Zukunft vorzubereiten.

Wie die mittlere Tagesmitteltemperatur in Deutschland vom Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 abweicht, zeigt diese Grafik:

