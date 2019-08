Lidl: Lebensmittelhersteller Gustoland ruft “Metzgerfrisch Leberwurst” zurück

Oer-Erkenschwick

Der Lebensmittelhersteller Gustoland hat eine über den Discounter Lidl vertriebene Leberwurst vom Markt genommen, weil die Würste möglicherweise blaue Kunststoff-Fremdkörper enthalten. Da es zu Verletzungen kommen kann, "sollten Kunden den Rückruf beachten und das Produkt keinesfall konsumieren", heißt es vom Discounter. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte von Gustoland sowie Leberwurst anderer Hersteller seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Rückruf beziehe sich laut Hersteller ausschließlich auf das Produkt „Metzgerfrisch Leberwurst-Kugeln fein, 200g“, davon folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern:

Mindesthaltbarkeitsdatum 13.09.2019, Losnummern GUS 9176411224 und GUS 9176412224

Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2019, Losnummern GUS 9176411224 und GUS 9176412224

Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2019, Losnummer GUS 9176411225

Lidl Deutschland habe das betroffene Produkt bereits aus dem Verkauf genommen und erstatte in allen Lidl-Filialen bei Rückgabe des Produktes den Kaufpreis auch ohne Kassenbon, hieß es in der Mitteilung. Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft.

Lesen Sie hier: „Verbessert nicht das Tierwohl“: Gewerkschaft weist Fleischsteuer-Vorschlag zurück

RND/dpa