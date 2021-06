Potsdam

Es ist erstaunlich, dass wir von der grellsten Mittagssonne bis zum letzten Dämmerlicht in der Nacht gut sehen können. Dafür passen unsere Augen sich an: Ist es sehr hell, müssen sie sich schützen, im Dunkeln dagegen möglichst viel Licht aufnehmen.

Dafür ist die Iris (Regenbogenhaut) zuständig, von der wir die Augenfarbe haben. Sie liegt als Ring um die schwarze Pupille und ist wie ein Vorhang, der sich kreisförmig auf- oder zuziehen lässt. Das machen winzige Muskeln, die bei Helligkeit die Pupille klein machen, bei wenig Licht weit.

Auf der Rückseite ist im Auge die Netzhaut, in der unzählige Zellen mit ihrem Sehpigment Licht aufnehmen und als Signal ans Gehirn schicken. Auch diese Sehzellen passen sich an: Bei weniger Licht stellen sie mehr Sehpigment her.

Das geht anfangs recht schnell, wenn du z.B. aus der Mittagssonne in ein normales Zimmer kommst. Wenn du aber weiter in den Keller gehst, brauchen sie etwas 15 Minuten, um sich so gut wie möglich anzupassen. Dann arbeiten übrigens nur noch bestimmte Sehzellen, die keine Farben unterscheiden können. Darum heißt es: „Nachts sind alle Katzen grau“.

Von Markus Deckert