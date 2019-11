Warum sind Feuersteine bunt?

Potsdam

Feuersteine können auf jeden Fall eine sehr bunte Erscheinung haben. Das liegt an Verunreinigung durch andere Materialien. Feuersteine bestehen an sich aus sogenanntem Siliziumoxid, also einer Verbindung des Metalls Silizium und des Gases Sauerstoff. Aus diesem Material bestehen auch Bergkristalle. Ein Bergkristall ist ein einziger grosser Kristall. Deshalb sind Bergkristalle fast durchsichtig. Feuersteine dagegen bestehen aus vielen mikroskopisch kleinen Kristallen mit sehr unregelmäßiger Anordnung und sind deshalb trübe. Der Unterschied ist so ähnlich wie zwischen einem Stück Kandiszucker, das nur aus ein Kristallkorn besteht, und Würfelzucker, der aus vielen Kristallkörnern besteht. Hinzu kommen die Verunreinigungen. In den Kristall eingebunden sein können zum Beispiel verschiedene Verbindungen von Eisen und Sauerstoff, also sogenannte Eisenoxide. Rost zum Beispiel ist ein solches Eisenoxid. Und so wie Rost ergeben auch die meisten Eisenoxide einen bräunlich-rötlichen Farbton. Eine Verbindung von Eisen und Sauerstoff, das Magnetit, ergibt dagegen eine schwärzliche Färbung. Auch solche Verunreinigungen könnten theoretisch im Feuerstein enthalten sein. Besonders brüchig sind Feuersteine an sich eigentlich nicht, sie sind sogar ein eher hartes Mineral. Allerdings sind auch Feuersteine wie viele Mineralien spröde. Wenn sie zum Beispiel sehr flach und dünn sind und man haut sie fest gegeneinander, dann können sie schon einmal zerbrechen. Aber bei großen runden Feuersteinen würde das gar nicht so leicht gehen.

Von Max Wilke