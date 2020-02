Weshalb träumen wir?

Potsdam

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten versucht die Forschung das Geheimnis der Träume zu entschlüsseln. Das versuchen wir auch heute noch.

In ganz alten Zeiten dachten die Menschen, die Träume könnten Nachrichten von den Göttern sein, in neuerer Zeit hat vor allem die Psychoanalyse viel über die Bedeutung von Träumen nachgedacht. Für Psychoanalytiker sind Träume Nachrichten aus dem Unbewussten. Sie drücken vor allem das aus, wovor die Menschen sich heimlich fürchten oder wonach sie sich sehnen.

Heute schauen wir zunächst einmal darauf, warum wir überhaupt schlafen müssen. Wir wissen zum Beispiel, dass der Körper im Schlaf bestimmte Immunstoffe herstellt oder Körperzellen reparieren kann. Ähnliche Funktionen schreibt man auch den Träumen zu. Man denkt zum Beispiel, dass sich in Träumen das Körpergedächtnis festigt, dass das Gehirn zum Beispiel Informationen darüber verarbeitet, wie man die Muskeln beim Fußballspielen bewegen muss. Ein Hinweis darauf ist, dass es eine enge Verbindung zwischen Traumbildern und Muskeln gibt. Wenn sich unsere Muskeln entspannen, träumen wir oft, wir würden fallen, wenn sie sich anspannen, träumen wir, wir würden in die Höhe schweben.

Es gibt auch die Meinung, im Traum führe das Gehirn verschiedene Informationen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Dann versuche es zwanghaft einen Sinn in dieses Chaos zu bringen. So kommt es, dass Teile des Traumes zwar an die Wirklichkeit erinnern, insgesamt aber eine ganz wirre unwirkliche Welt entsteht. Geklärt ist die Funktion der Träume noch nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, warum ausgerechnet Säuglinge am meisten und heftigsten träumen. Wir wissen, dass sie am meisten träumen, aber nicht warum und wovon.

Von Günter Esser