Wie alt können Mammutbäume werden?

Potsdam

Sehr alt! Man schätzt die ältesten Riesenmammutbäume in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien auf etwa 3500 Jahre, manche sprechen sogar von 3900 Jahren. Damit gehören sie tatsächlich zu den ältesten Bäumen der Welt.

Es werden allerdings nur die Mammutbäume dieser in den Bergen wachsenden Art so alt. Es gibt nämlich noch andere Mammutbäume, zum Beispiel den Küstenmammutbaum in den Küstengebieten Nordkaliforniens und im Süden Oregons. Die werden nicht ganz so alt, vielleicht, wenn sie wirklich Glück haben, etwas über 2000 Jahre.

Dafür werden sie unglaublich hoch. Ein Küstenmammutbaum namens Hyperion gilt als der höchste bekannte Baum der Erde. Hyperion steht im Redwood-Nationalpark in Kalifornien und ist 115,85 Meter hoch. Die uralten Riesenmammutbäume werden dagegen etwa 80 Meter hoch, was ja auch sehr hoch ist. Sie haben ganz dicke Stämme. Schließlich gibt es noch Mammutbäume in China. Die werden aber weder besonders alt noch besonders groß.

Trotz dieser Rekorde sind die Mammutbäume gar nicht die ältesten Bäume der Erde. Die wirklichen Rekordhalter sind die Langlebigen Kiefern, die ebenfalls in Kalifornien zu Hause sind. 2012 hat man eine Langlebige Kiefer in den White Mountains in Kalifornien untersucht. Die Forscher kamen zum Ergebnis, dass der Baum 5070 Jahre alt sein muss.

Von Michael Burkart