Wie stark ist ein Schwarzes Loch?

Potsdam

Einfach gesagt: Ungeheuerlich stark! Wenn wir über diese Kraft eines Schwarzen Loches reden, müssen wir aber zunächst ganz allgemein über Schwerkraft reden. Die Schwerkraft ist ein Effekt von Masse. Das ist einer der Grundlagen der Einsteinschen Gleichungen, die das ganze Universum erklären. Jeder Körper im Raum hat eine Masse. Je mehr Masse ein Objekt hat, desto mehr Schwerkraft übt es auch aus. Nach den Gleichungen Einsteins krümmt ein Objekt mit großer Masse die Raum-Zeit. Unsere Sonne krümmt zum Beispiel die Raumzeit so stark, dass die Planeten ständig um sie kreisen müssen und diesem Kreis nicht entkommen können. Ein Schwarzes Loch ist ein extremer Fall von Masse. Bei einem Schwarzen Loch ist die Masse so dicht, dass die Schwerkraft praktisch unendlich stark wird. Selbst die schnellsten Teilchen des Universums, die Photonen, die die Lichtstrahlen bilden, können dieser Schwerkraft nicht entkommen. Deswegen ist ein Schwarzes Loch auch schwarz. Es kann nämlich kein Licht reflektieren, weil es alles Licht verschluckt. Aber nicht nur das. Kommt einem Schwarzen Loch ein anderer Himmelskörper, zum Beispiel ein Stern, zu nahe, wird das Schwarze Loch dem Körper immer mehr Materie entreißen. Die kreist dann um das Schwarze Loch und fällt irgendwann ganz hinein. Irgendwann kann der ganze Stern verschluckt werden. Er ist dann für immer aus dem Universum verschwunden. Ein Schwarzes Loch wäre auch für Raumfahrer gefährlich. Stellen wir uns ein Schwarzes Loch vor, das im Durchmesser nicht größer wäre als Potsdam: Ein Raumfahrer dürfte nicht näher als 300 Kilometer an dieses Schwarze Loch kommen. Wäre Potsdam das Schwarze Loch, dann sollte man also nicht näher herankommen als etwa bis nach Hannover – anderenfalls käme man in sein Schwerkraftfeld, würde erst langgestreckt wie Spaghetti und schließlich ganz verschlungen.

Von Andrea Antonelli