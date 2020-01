Wo hat die Bank das Geld her?

Potsdam

In einer Bank gibt es zwei Arten von Geld: das Bargeld und das Giralgeld. Das Bargeld sind die Münzen und Geldscheine. Die Münzen werden vom Finanzministerium und die Scheine von der Zentralbank ausgegeben. Wenn eine Bank nicht genügend Bargeld hat, kann sie sich bei der Zentralbank jederzeit neues ausleihen. Das Giralgeld, auch Buchgeld genannt, wird nicht hinter schweren Tresortüren, sondern in elektronischen Kontobüchern aufgehoben. Es ist nur eine Zahl in einem Computer. Heute gibt es viel mehr Giralgeld als Bargeld, und es kann von den Banken durch die Eröffnung eines Girokontos geschaffen werden. Auf diesen Konten steht, wie viel Geld der Kunde hat oder auch wie viel Schulden er hat. Wenn du etwas mit Giralgeld bezahlst – also zum Beispiel mit der Geldkarte -, dann fließt kein Bargeld, sondern ein elektronischer Datensatz, der das Geld von deinem Konto auf das des Verkäufers bucht. Ein wichtiger Unterschied zum Bargeld besteht auch darin, dass die Bank selbst neues Giralgeld erschaffen kann. Das tut sie, wenn sie einen Kredit vergibt. Dann gibt es insgesamt mehr Geld als vorher.

Von Ulaş Şener