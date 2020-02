Wo kommt das Wasser her?

Potsdam

Das ist eine sehr gute Frage, nicht nur, weil immerhin zwei Drittel der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, sondern weil wir es bis heute noch nicht vollständig verstanden haben. Unsere bisherige Vorstellung ist, dass Wasser mit dem Einschlag von Kometen auf die Erde kam. Kometen sind im Grunde riesige dreckige Schneebälle, die durch das All fliegen. Sie haben sich im äußeren Bereich des Sonnensystems gebildet. Bei der Entstehung der Erde vor vielen Milliarden Jahren sind viele solcher dreckigen Schneebälle auf der Erde eingeschlagen. Nun sind wir aber vor ein paar Jahren mit der Raumsonde „Rosetta“ zum Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko geflogen und konnten sogar mit einer kleineren Sonde darauf landen. So konnten wir das Wasser vom Kometen analysiert. Dabei hat sich zu unserem Erstaunen gezeigt, dass es eine andere Isotopenzusammensetzung hat. Man könnte sagen, es „schmeckt“ anders als das Wasser auf der Erde. Vielleicht besteht ausgerechnet der Komet, den wir uns ausgesucht haben, aus sehr ungewöhnlichem Wasser. Oder unsere bisherige Vorstellung ist einfach falsch. Wir müssen also weiterforschen, um deine Frage zu beantworten.

Von Mirko Krumpe