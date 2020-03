Woher weiß ich, ob ich Junge oder Mädchen bin?

Potsdam

Die einfachste Antwort wäre: Schau in Deiner Geburtsurkunde nach, da steht es. Tatsächlich sind die Dinge komplizierter. Wir unterscheiden zwischen dem biologischen, dem psychischen und dem sozialen Geschlecht. Das biologische Geschlecht wird durch unser Erbgut festgelegt. Mediziner können zum Beispiel das Blut eines Menschen untersuchen und feststellen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Nur manchmal gibt es Zwischenformen. In den meisten Fällen bilden sich bestimmte Geschlechtsmerkmale aus. Bei Jungen Hoden und ein Glied, bei Mädchen eine Scheide. Beim psychischen Geschlecht kommt es darauf an, wie man sich selbst fühlt. Manche Jungen machen Dinge, die von Mädchen erwartet werden: Sie spielen lieber mit Puppen oder ziehen Mädchenkleider an. Manche Mädchen dagegen tollen mit Jungs herum und raufen sich. Sie meinen vielleicht, sie seien ein Junge in einem Mädchenkörper. Eng mit solchen Gefühlen und Selbsteinschätzungen verbunden ist das soziale Geschlecht. Das ist das, was die Gesellschaft unter männlich und weiblich versteht, etwa der führungsstarke Mann und die gefühlsbetonte Frau. Manche Menschen entdecken ihr psychisches Geschlecht erst mit der Zeit, wenn sie merken, dass ihr biologisches Geschlecht oder die Erwartungen der Gesellschaft nicht zu dem passen, was sie selbst fühlen. Sie haben einen Männer- oder Frauenkörper, können oder möchten aber das Gegenteil. Man könnte also sagen, man weiß, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, wenn man sich überwiegend zu einem Geschlecht zugehörig fühlt. Alle Menschen haben männliche und weibliche Anteile.

Von Birgit Elsner.