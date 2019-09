View this post on Instagram

In motion 1/3 ‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ if all else fails, wear a dress! It does all the work for you, the only thing you’ll have to think about is a bag and shoes to complete the look ‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏ ————————————————— بنات، لو ما عرفتوا شو تلبسوا، البسوا فستان! لأنه بيعمل كل الشغل عنكم! الاشي الوحيد اللي بضل عليكم تعملوه هو اختيار الشنته والحذاء ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‏‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‎ ‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‎ ‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏⠀ ‎‏#fashion #ootd #fashionblogger #outfitoftheday #fashionblog #fashiondiaries #style #styleblog #amman #jordan #beirut #modest #jordanfashion #ammanfashion #arabfashion #mydubai #dubai #modestfashion #styleblogger #حجاب #بلوقر #hijabfashion #فاشن #photography #fashionista #الخليج #دبي #ازياء_محجبات