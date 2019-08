Frankfurt/Main

Mit Parmesan verhält es sich ähnlich wie mit Champagner. Der Extrahartkäse darf sich nur so nennen, wenn er aus einer bestimmten Region kommt. Die Zeitschrift "Ökotest" (Ausgabe September 2019) hat 16 Original Parmigiano Reggiano unter die Lupe genommen. Das Urteil der Tester ist allerdings vernichtend: Nur einer ist gut. Dafür wurden fünf für mangelhaft befunden, einer sogar als ungenügend.

Geschmack reicht von würzig-salzig bis muffig

Vorweg: Typisch würzig-salzig waren alle untersuchten Parmesankäse. Drei Sorten kamen geschmacklich aber auch leicht seifig daher, vier leicht bitter und zwei davon sogar mit muffiger Note. Noch mehr störte die Tester die Haltung der Kühe, aus deren Milch der König aller Käsesorten produziert wird. Sie hätten keinen Zugang zur Weide und würden enthornt, weil sie mit Hörnern andere Kühe oder Menschen verletzen könnten.

Im Parmesan : Erhöhte Mineralölbestandteile

Das Labor brachte aber auch ans Licht: Alle Parmesankäse aus den italienischen Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna und Mantua enthielten Mineralölbestandteile - mal nur Spuren bis hin zu erhöhten Anteilen. Wie die Mineralölbestandteile in den Käse kämen, sei nicht genau nachzuvollziehen, so die Tester. Denkbar seien Verunreinigungen durch Schmieröle im Produktionsprozess. Aber auch beim Versiegeln der Verpackungen könnten Mineralölbestandteile in den Käse übergehen, vermuten die Ökotester.

Parmesan : Keiner schneidet sehr gut ab

Einzig der Bio-Parmesan Parmigiano Reggiano von Alnatura schnitt gut ab - er ist auch der einzige, bei dem für die Herstellung nur ein Milchlieferant verwendet wird. Ein mittleres Ergebnis erreichte der Cucina Parmigiano Reggiano von Aldi Süd. Dieser Käse hat einen hohen Grünfutteranteil, wird aber aus der Milch von insgesamt 13 Milchlieferanten hergestellt. Ein sehr schlechtes Ergebnis erreichte der Giovanni Ferrari Parmigiano Reggiano, der sehr stark erhöhte Mineralölbestandteile enthält und praktisch keine Transparenz bei der Tierhaltung aufweist.

