Parks von Potsdam-Sanssouci leiden unter Klimawandel

Stürme, starker Regen, Dürre und Hitze, dazu Schädlinge in neuen Arten: Wieviel können historische Parks aushalten? Gehen Anlagen verloren, durch die bereits Preußenkönige lustwandelten?

Die dürren Äste eines Baumes sind auf dem Ruinenberg in einem abgesperrten Waldgebiet zu sehen. In den extremen Dürrejahren 2018 bis 2020 trockneten besonders auf der sandigen Kuppe des Berges teilweise die Baumkronen ein und so starben alte Bäume ab. Quelle: Soeren Stache