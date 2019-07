Addis Abeba

Bei einer ehrgeizigen Initiative des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed sind einem Bericht zufolge im Land mehr als 350 Millionen Bäume gepflanzt worden. Damit soll die Landschaft wiederhergestellt werden, die Experten zufolge schnell durch Abholzung und den Klimawandel zerstört wird. Die BBC teilte mit, dass am Montag mehr als 350 Millionen Bäume gepflanzt worden seien. Damit wurde das ursprüngliche Ziel von 200 Millionen Bäumen an einem Tag übertroffen.

Äthiopien sei überzeugt, dass das ein neuer Weltrekord sei. Mit der Aktion will das Land gegen die Abholzung von Wäldern vorgehen und verhindern, dass sich Wüsten ausbreiten. Insgesamt sollen im Rahmen der „Green Legacy Initiative“ der äthiopischen Regierung unter Premierminister Abiy in den nächsten Wochen vier Milliarden Bäume gepflanzt werden

200 Millionen Bäume am frühen Nachmittag

Äthiopien will zwischen Mai und Oktober insgesamt vier Milliarden Bäume pflanzen. Landwirtschaftsvertreter gaben an, dass bislang mehr als 2,6 Milliarden Bäume in fast allen Teilen des ostafrikanischen Landes gepflanzt worden seien. Das Büro des Ministerpräsidenten teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass eine spezielle Software bei der Zählung der Bäume helfe.

Laut BBC lag der Weltrekord für Bäume pflanzen an einem Tag bisher bei 50 Millionen Setzlingen – gehalten von Indien, die mit 800.000 Freiwilligen am 18. Juli 2016 mit der Aktion dem Klimawandel begegnen wollten. Äthiopien knackte seine ursprüngliche Zielmarke von 200 Millionen Bäumen am frühen Nachmittag, wie der Minister für Innovation und Technologie, Getahun Mekuria, twitterte. Laut BBC blieben einige Behörden am Montag geschlossen, damit sich die Mitarbeiter an der Aktion beteiligen konnten.

Bäume pflanzen nur eine Ablenkung?

Kritiker warfen Premierminister Ahmed hingegen vor, mit der Kampagne von ethnischen Konflikten abzulenken, die 1,5 Millionen Äthiopier zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht hatten. Mit zurückkehrenden Flüchtlingen stieg deren Zahl 2018 laut UN auf rund drei Millionen Binnenflüchtlinge. Abiy Ahmed hatte kurz nach seinem Amtsantritt im April 2018 weitreichende Reformen angestoßen, die das jahrzehntelang autokratisch regierte Land öffnen sollen. Ethnische Konflikte gelten im Vielvölkerstaat Äthiopien als große Bedrohung für die Stabilität und den Reformkurs des Ministerpräsidenten.

