Hannover/Kansas City

Die Angelegenheit ist gar nicht so ungefährlich. Denn die kleine braune Einsiedlerspinne, die der Arzt im Ohr der Frau fand, ist giftig und kann beißen. Dass Insekten oder Spinnen in menschliche Ohren kriechen, ist auch gar nicht so selten. Gerade aus Indien oder China sind solche Alptraum-Geschichten vor allem durchs Internet bekannt. Doch auch in den USA gab es schon Vorfälle – bereits 2007 hatte ein Neunjähriger aus Oregon zwei kleine Spinnen im Ohr. Nun berichtet die Washington Post über den Fall der aus Kansas City ( Missouri), die die Einsiedlerspinne im Ohr beherbergte.

Rauschen im Ohr: Wasser oder Insekt?

Ein dumpfes Rauschen im Ohr ist oft ein Anzeichen für Wasser im Ohr. Das dachte sich auch Susie Torres aus Kansas City ( Missouri), als sie ein solches Rauschen in ihrem linken Ohr verspürte. Nachdem ihre Beschwerden nicht besser wurden, suchte Torres einen Arzt auf. Eine Arzthelferin schaute ihr ins Ohr und rannte plötzlich aus dem Raum, um ihre Kollegen zu Rate zu ziehen, wie Torres dem lokalen Fernsehsender KSHB-TV erzählte. Die Helferin vermutete ein Insekt im Ohr.

Untersuchung: Spinne im Ohr

Als die Arzthelferin wiederkam, klärte sie Torres auf, dass es sich um eine Spinne und kein Insekt handele. Mithilfe einiger Werkzeuge konnten die Ärzte die kleine Spinne zügig aus dem Ohr entfernen. Erst dann stellte sich heraus, dass es eine giftige braune Einsiedlerspinne war. Die 0,6 bis 2 cm kleinen Spinnen können beißen und so beispielsweise Muskelschmerzen, Übelkeit und Atembeschwerden hervorrufen – selten kommt es zu einer Blutvergiftung oder gar zum Tod.

Entwarnung: Spinne hat nicht gebissen

Glück im Unglück für Torres: Die Ärzte konnten feststellen, dass die Patientin nicht von der Spinne gebissen wurde. Laut den Zentren für Seuchenkontrolle und -Prävention seien Einsiedlerspinnen auch nicht aggressiv – sie würden nur beißen, wenn sie sich eingeengt fühlen. Susie Torres beruhigt das wenig – gegenüber KSHB-TV erwähnte sie, dass sie jetzt nur noch mit Wattebällchen im Ohr schliefe, damit sich nicht noch einmal ein ungebetener Gast in ihrem Ohr einnistet.

So entfernen Sie Fremdkörper selbst aus dem Ohr

Wie die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Mayo Clinic empfiehlt, bekommt man Fremdkörper wie Insekten am besten mit warmem Mineralöl, Oliven- oder Babyöl herausgespült. Wenn der Eindringling sichtbar ist, kann man auch versuchen, ihn vorsichtig mit einer Pinzette herauszuziehen oder den Kopf neigen und eine Gummiball-Ohrenspritze mit warmem Wasser verwenden.

Von David Sander/RND/RND