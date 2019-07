Studie: Hunderte Haie und Rochen in Plastik verheddert

Wissen Plastikmüll - Studie: Hunderte Haie und Rochen in Plastik verheddert Forscher haben Hunderte Fälle von verhedderten Haien und Rochen dokumentiert. Sie glauben: Die Dunkelziffer ist noch viel größer. Das Problem sei womöglich unterschätzt worden.

Ein erwachsener Kurzflossen-Mako (Isurus oxyrinchus) im Pazifik. Das Tier hat sich in von Seepocken übersäten Seilen verheddert, die sich – als der Hai gewachsen sei – in die Haut gebohrt und ernsthafte Verletzungen angerichtet haben. Quelle: Daniel Cartamil/University of Exeter