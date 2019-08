Fürth

Mama und Papa wollen ihre Kinder finanziell in der Regel nicht zu üppig ausstatten. Und wie die Kinder-Medien-Studie 2019 ergab, bekommen Heranwachsende tatsächlich weniger Taschengeld als noch vor zwei Jahren. Doch es kommt gar nicht so sehr auf die Höhe, sondern auf den Lerneffekt an, sagen Experten.

Ab wann sollten Kinder Taschengeld bekommen?

"Sobald sie anfangen mit Zahlen umzugehen und lernen zu rechnen", rät Dorothea Jung von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ( bke). Kinder hätten noch keine Vorstellung vom Wert des Geldes. "Aber durch das Taschengeld sollen sie den Umgang mit Geld und erste Erfahrungen sammeln", erklärt die Pädagogin.

Auch interessant: Erziehung: Mehr Bewegung, weniger glotzen!

Taschengeld : Wie hoch sollte es sein?

Die aktuellste Empfehlung des Deutschen Jugendinstituts stammt aus dem Jahr 2017 und geht von einem kleinen Taschengeld aus: zwischen 1 bis 1,50 Euro pro Woche, sobald das Kind in die Schule kommt. Pro Lebensjahr steigt dann der Betrag um etwa 50 Cent. Mit neun Jahren sind es dann um die 2,50 bis 3 Euro. Ab zehn Jahren sei es sinnvoll monatlich zu zahlen - zwischen 15,50 und 18 Euro.

Lesen Sie auch: Helikoptereltern: Die Überbehütung von Kindern?

Höhe des Taschengelds : Welche Kriterien spielen noch eine Rolle?

"Die Höhe hängt sicher auch von den Einkommensverhältnissen der Eltern ab", erklärt Jung. Dazu sollte klar festgelegt werden, ob das Geld nur für den persönlichen Spaß verwendet wird oder etwa auch für Schulmaterial. "Wenn der kaputte Füller ersetzt werden muss oder ein Geschenk für einen Kindergeburtstag zu kaufen ist, sollte das Budget höher angesetzt werden", empfiehlt Jung.

Auch interessant: Das erste Handy: Sieben Tipps für Kinder und Eltern

Taschengeld : Kinder sollten selbst über ihr Geld verfügen dürfen

"Ich rate ab, dem Kind da reinzureden. Es sollte selbst überlegen, ob es für etwas Bestimmtes, etwa ein spezielles Spielzeug spart oder das Taschengeld verplempert", sagt Jung. Das Kind müsse auch die Erfahrung machen können, dass es ein Fehler war, Geld für Blödsinn auszugeben. Für Kinder, die in die Pubertät kommen, könne es nach Ansicht der Expertin sinnvoll sein, zum Taschengeld auch einen Teil des Kleidergelds auszuzahlen: "Damit kann das Kind dann auch mal ein T-Shirt nach seinem eigenen Geschmack kaufen."

Bar oder aufs Konto: Wie sollte das Taschengeld ausgezahlt werden?

Für Erk Schaarschmidt von der Verbraucherzentrale Potsdam ist ein erstes eigenes Konto vor einem Alter von zehn Jahren nicht unbedingt sinnvoll. Der Grund: Für jüngere Kinder ist der Umgang mit Geld in der Regel etwas Abstraktes. “Die freuen sich oft mehr, wenn sie das Taschengeld direkt von den Eltern ausgezahlt bekommen”, sagt Schaarschmidt. Denn dadurch werde das etwas sperrige Thema für Kinder erfahrbar. “Münzen kann ich schließlich in der Hand halten.”

dpa/RND