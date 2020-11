Potsdam

Walnüsse waren unseren Vorfahren ein geschätztes Nahrungsmittel, schon weil sie lange haltbar sind und durch die schwere Winterzeit gebracht haben. Traditionell wurden sie zu Sankt Martin, Nikolaus und Weihnachten verschenkt, sie gehörten an jeden Christbaum und in jedes Weihnachtsgebäck. In welch hohem Ansehen die Walnuss stand und steht, bezeugen reichlich Mythen und Bräuche.

Die Walnuss als christliches Symbol

Christen haben sich die Walnuss im wahrsten Sinne des Wortes einverleibt: Die harte Schale steht für das Holz des Kreuzes, an dem Jesus den Tod und das ewige Leben fand, der essbare Kern ist das Fleisch Christi. Nach einer anderen christlichen Deutung ist die Nussschale Marias Schoß, in dem Jesus heranwächst. Mit Jesu Geburt, Weihnachten also, ist die Schale geknackt, die Saat aufgegangen. Hier ist die Walnuss ein Fruchtbarkeitssymbol, und nicht selten wurde Josef, als er Maria ehelichte, mit dem Zweig des Walnussbaumes in der Hand dargestellt.

Anzeige

Bereits in der Antike geschätzt

Aber schon mindestens seit der Antike wird Juglans regia, so der botanische Name der Walnuss, mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht, sie spielte bei griechischen und römischen Hochzeitsbräuchen eine bedeutsame Rolle. Für eine glückliche Ehe und Kinderreichtum wurden Walnüsse im Gemach des Brautpaares verstreut und unter die Gäste geworfen.

So kam die Walnuss zu ihrem Namen

Laut Plinius des Älteren waren es die alten Griechen, die den Walnussbaum überhaupt erst von Asien nach Europa gebracht haben. Sie nannten ihn Dios balanos (göttliche Kugeln). Ins Lateinische übertragen ergab sich daraus Jovis glans (Jupiters Eichel). Durch Umbildung dessen schuf Carl von Linné den heutigen Gattungsnamen Juglans und ergänzte ihn mit „regia“ (königlich).

Laut der „Enzyklopädie der Laubbäume“ geht der heutige deutsche Begriff auf den früheren Namen Welschnuss oder Welsche Nuss zurück. Denn die Walnuss war in römischer Zeit über Frankreich und Italien nach Deutschland gelangt. Dabei wurde die Bezeichnung der Bewohner dieser Länder als Walchen oder Welsche auf die eingeführte Nuss übertragen.

Gut gegen Ungeziefer

Bis heute pflanzen traditionsbewusste Menschen nah am Haus einen Walnussbaum. Dort tut das Gewächs, das bis zu 160 Jahre alt werden kann, gute Dienste, denn es hält Insekten wie Mücken und Fliegen fern. Mit grünen Walnussblättern lassen sich auch Kleiderschränke und Betten davor schützen, von Ungeziefer befallen zu werden.

Gut für die Gesundheit

Auch ist es längst kein Geheimnis mehr, wie gesund Walnüsse dank all ihrer wertvollen Inhaltsstoffe sind. Ernährungsexperten empfehlen, täglich 30 bis 50 Gramm der königlichen Nuss zu sich zu nehmen. Juglans regia werden vielfache Heilwirkungen zugeschrieben: Sie verbessert den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, den Blutzucker und den Zustand der Blutgefäße. Selbst gegen Krebs können Walnüsse helfen. So tut man gut daran, die kraftvolle „Zaubernuss“ nicht nur zu Weihnachten auf dem Speiseplan zu haben.

Von Maria Kröhnke