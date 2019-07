Während die Immobilienpreise in Großstädten steigen, kostet ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Mond im Internet etwa 25 Euro. Zu schön, um wahr zu sein? Wieso Mondgrundstücke so günstig sind, wem der Mond gehört und was wirklich hinter dem Kauf steckt, erklärt Weltraumjurist Stephan Hobe.