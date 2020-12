Potsdam

Ganz selbstverständlich feiern wir Weihnachten. Seit Jahrhunderten inspiriert diese große Erzählung, kreisend um die Geburt des Heilandes, die europäische Kultur und erfüllt sie in der Gegenwart mit (konsumträchtigem) Leben. Doch es hätte auch anders kommen können. Zum Beispiel, wenn das Fest im Zuge der Aufklärung zusammen mit der engen Bindung an Kirche und Glauben über den Haufen geworfen worden wäre. Wenn das Bürgertum daraus nicht ein Familien- und Schenkefest gemacht hätte.

Hier ein Faktencheck , dort die Genese des Festes

Zwei neue Bücher präsentieren spannende Fakten und Zusammenhänge zum Fest der Feste und helfen, die eigene Kultur besser zu verstehen: „Von wegen Heilige Nacht!“ von Simone und Claudia Paganini und „ Weihnachten. Biographie eines Festes“ von Karl-Heinz Göttert. Beide Bücher haben und erfüllen den gleichen Anspruch, nämlich Weihnachten aus historischer Sicht zu beleuchten. Während Göttert die Genese des Festes mit dessen „entscheidenden Karrierestufen und –knicken“ aufzeigt, beginnend bei den Evangelien bis in die Jetztzeit, konzentrieren sich die Paganinis auf einen „ Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte“ und geben eine Bestandsaufnahme all jener Vorstellungen, „die seit den frühen Tagen des Christentums über das In-die-Welt-Kommen Jesu kursieren“. Dabei tragen beide Bücher das aktuelle Wissen aus Archäologie, historischer Forschung und moderner Bibelwissenschaft zusammen.

Anzeige

Ein bündiger Faktencheck: „Von wegen Heilige Nacht“ von Simone und Claudia Paganini. Quelle: Verlagsgruppe Random House

Aus der Bibel wenig über die Heilige Nacht bekannt

Die Paganinis bauen ihr Buch anhand der wichtigsten Fragen zur Weihnachtsgeschichte auf: Warum muss der Messias von einer Jungfrau geboren werden? Wie still und idyllisch war die Heilige Nacht? Wer waren die Männer aus dem Morgenland? Was macht die Nordmanntanne in Palästina? Die prägnanten Antworten sind so spannend wie die Fragen. Das Buch räumt mit gängigen Klischees und Mythen auf. Zum Beispiel mit unserer Vorstellung, Jesus sei in einer klirrenden Winternacht geboren worden. Dies sei eine „spätere Ausschmückung“, die wohl dem Umstand geschuldet sei, dass im christlichen Europa zur Geburt Jesu Winter herrscht. Vermutlich sei Jesus im Frühling oder Sommer geboren. Der Mythos von einer kalten Nacht, Ochs und Esel und einer armen Familie ist nicht in der Bibel, so erfährt der Leser, sondern erst später in zwei apokryphen Evangelien erzählt: im Protoevangelium des Jakobus aus dem 3. Jahrhundert und im Evangelium des Pseudo-Matthäus aus dem frühen Mittelalter.

Jesus’ Geburtstag

Sowohl die Paganinis als auch Göttert widmen sich auch den zahlreichen Hypothesen zu der Frage, warum Jesu Geburt ausgerechnet auf den 24. Dezember gelegt wurde. Das Überraschendste daran: Beide Bücher kommen zu dem Schluss, dass die bekannteste Annahme kaum haltbar sei, obwohl sie so logisch klingt: dass Weihnachten das heidnische Sonnenwendfest abgelöst und überformt habe (so wie nachweislich Tempel durch Kirchen ersetzt wurden).

Ein edles Buch: „Weihnachten. Biographie eines Festes von Karl-Heinz Göttert. Quelle: Herr K/Reclam Verlag

Auch wer kein enthusiastischer Weihnachtsfan, aber ein an der eigenen Kultur Interessierter ist, wird Gefallen an den Büchern finden. „Von wegen Heilige Nacht!“ ist eher für den populären Geschmack gemacht – im Paperback mit witzigen Zeichnungen, überschaubaren Kapiteln, alltagsnaher Sprache. Die Weihnachts-„Biographie“ von Göttert - ein gebundenes Buch mit geschmackvoll gestaltetem Cover, Lesebändchen, Abbildungen, Register und Literaturverzeichnis – ist edler, umfangreicher, tiefgründiger und auch gediegener im Ton. Beide Bücher fesseln und ermöglichen es, sich lesend einzustimmen auf das Fest der Feste und dessen Botschaft, die nicht Konsum lautet.

Simone und Claudia Paganini: Von wegen Heilige Nacht! Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte. Gütersloher Verlagshaus 2020, 160 Seiten, 14 Euro.

Karl-Heinz Göttert: Weihnachten. Biographie eines Festes. Reclam Verlag 2020, 252 Seiten, 25 Euro.

Von Maria Kröhnke