Heftige Algenblüten in Seen nehmen offenbar weltweit zu. Eine globale Analyse von großen Seen über drei Jahrzehnte zeigt, dass die Zahl intensiver Algenblüten bei gut zwei Dritteln (68 Prozent) angestiegen ist. Nur bei acht Prozent der Seen nahm sie ab, wie das Team um Jeff Ho von der Carnegie Institution for Science im Fachblatt "Nature" berichtet.

Algenblüten gehen auf eine starke Vermehrung von Algen oder Cyanobakterien (Blaualgen) zurück, die die Wasseroberfläche grün, blau oder rot färben. Gründe dafür sind vor allem Temperatur, Niederschläge und Eintrag von Nährstoffen. Manche Algen produzieren Giftstoffe, was Gefahren für Menschen und Tiere birgt.

71 Seen in 33 Ländern untersucht

Berichte über toxische Algenblüten hätten in den vergangenen 50 Jahren dramatisch zugenommen, schreiben die Forscher. Allerdings sei unklar, ob das eine tatsächliche Steigerung widerspiegele - und ob dies ein globales Phänomen sei. Um das zu klären, analysierten die Forscher Satellitendaten aus den Jahren 1984 bis 2012, jeweils im Sommer.

Dabei konzentrierten sie sich auf 71 Seen von mindestens 100 Quadratkilometern Größe in 33 Ländern auf sechs Kontinenten. Darunter war als einziges mitteleuropäisches Gewässer der Plattensee in Ungarn. In 48 Seen nahm die Intensität der Algenblüten im Lauf der Zeit zu, in sechs Seen sank sie - darunter der Plattensee.

Erderwärmung trägt wahrscheinlich Mitschuld

"Diese Resultate deuten darauf hin, dass die beobachteten Trends weltweit verbreitet sind und verschiedene Seetypen betreffen", folgern die Forscher. Das widerspreche dem Verdacht, dass die vielen Berichte über Algenblüten lediglich einer erhöhten Aufmerksamkeit geschuldet seien.

Die Gründe für die Zunahme der Algenblüten haben die Forscher nicht untersucht. Sie betonen jedoch, dass jene Seen, in denen die Algenblüten abnahmen, überwiegend in Regionen liegen, in denen sich der Klimawandel weniger stark bemerkbar mache. Insofern sei die Erderwärmung vermutlich an dem Trend beteiligt.

"Toxische Algenblüten beeinflussen Trinkwasserreservoire, Landwirtschaft, Fischerei, Freizeit und Tourismus", sagt Ho. In den USA verursachten sie jährlich Schäden in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro).

RND/dpa