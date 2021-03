Potsdam

In Brandenburg gibt es weniger Feldhasen als in anderen Regionen. Bundesweite Erhebungen im Rahmen des „Wildtier-Informationssystems der Länder Deutschlands“ zeigten, dass in Brandenburg und im ostdeutschen Mittelgebirge mit fünf bis sieben Tieren pro 100 Hektar die wenigsten Feldhasen leben, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Potsdam mit. Die größten Bestände gebe es im nordwestdeutschen Tiefland mit 16 Hasen pro 100 Hektar.

Feldhasen leiden unter Verkehrswegen

Die Feldhasen-Bestände seien in Brandenburg jedoch stabil, hieß es. Pünktlich zu Ostern werde nun mit dem ersten Nachwuchs des Jahres gerechnet. Eine Häsin bekomme bis zu dreimal im Jahr ein bis fünf Junge. Gute Lebensbedingungen für den Hasen hingen unter anderem davon ab, wie strukturreich die Landschaft ist und ob vielbefahrene Straßen den Lebensraum durchschneiden.

Landwirtschaftliche Nutzung schränkt Lebensraum ein

Die Zahl der Feldhasen hänge von „vielen sehr dynamischen und komplexen Einflüssen“ ab, hieß es. So seien trockene und warme Jahre auch gute Hasenjahre. Große, zusammenhängende Felder wirkten sich negativ, krautreiche Feldränder, Hecken und Säume hingegen positiv aus. Riesige Maisfelder meide der Feldhase. Die landwirtschaftliche Nutzung mit nur wenigen Fruchtarten schränke den Lebensraum der Feldhasen ebenfalls ein. Ein weiteres Problem seien die vielen Verkehrswege, die das Land zerschneiden.

Feldhasen dürfen den Angaben zufolge in Brandenburg vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember gejagt werden. Im Jagdjahr 2019/2020 seien 2.477 getötete Feldhasen gezählt worden. Davon seien jedoch 60 Prozent auf das Konto des Straßenverkehrs gegangen.



Von RND/dpa