Dramatische Szenen im All: Ein Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation ISS hat nach Nasa-Angaben nach zwei Monaten seiner halbjährigen Mission ein Blutgerinnsel an der Halsvene erlitten. Während der Patient in 408 Kilometern über der Erde kreiste, halfen ihm Mediziner der University of North Carolina vom Boden aus.