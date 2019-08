Mariah Careys Beine sind mit einer Milliarde US-Dollar versichert, Cristiano Ronaldo Fußballerbeine mit 90 Millionen Pfund. Kim Kardashians Hintern ist für 15 Millionen US-Dollar versichert. Einzelne Körperteile in Millionenhöhe zu versichern ist in Hollywood und Sportlerkreisen Trend. Aber wie kommt es zu so hohen Versicherungswerten? Die Gliedertaxe der Versicherer hilft.