Aktuelles Tourismus - In Italien drohen Streiks bei Bahn, Fliegern und Schiffen Es ist mitten in der Urlaubssaison. Ganz Italien ist unterwegs - und viele Touristen mit dazu. Da kündigen Gewerkschaften Streiks im Transportsektor an. Womit müssen Reisende rechnen?

Wegen eines Feuers wurden 40 Züge zwischen Florenz und Rom am Montag (22. Juli) komplett gestrichen. Streiks könnten am Mittwoch erneut den Bahnverkehr stören. Quelle: Carlo Lannutti/LaPresse via ZUMA Press